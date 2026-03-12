香港海關嚴打私油 屯門4貨車疑在半夜被「清缸」偷油

我的頻道

香港新聞組／香港12日電
隨著各國有意釋放石油儲備，國際油價自高位稍為回落，但香港各類車用燃油零售價升勢持續，無鉛汽油每公升突破31元（港幣，下同，約3.9美元），柴油亦突破30元，較月初已加逾1元，再次曝露香港油價「加快減慢」的痛點。在油價高企不下之際，屯門11日有四輛貨車懷疑在半夜被偷油，報稱損失價值逾3萬元柴油。

文匯報報導，香港海關關長陳子達表示，留意到近期在油價波動下，利用跨境私家車在內地偷運汽油到港的個案有上升趨勢，海關會加強打擊相關案件，強調買賣未完稅汽油亦屬違法，提醒市民不要貪便宜，使用非法燃油。

香港的車用汽油一般有庫存需要，以無鉛汽油為例，一般有約兩個月庫存量，柴油也有約一個月庫存量。換言之，目前油站出售的汽油全部是在中東戰事爆發前入口，價格無須反映戰事因素，惟市面上的汽油卻提前加價；更有甚者，當國際油價近日回落後仍持續加價，例如無鉛汽油每公升已升穿31元。

有運輸業界不滿油公司定價不透明，有立法會議員要求油公司定期到立法會解釋，加強監管。

民建聯新界西北議員周浩鼎批評，油價「加快減慢」情況為人詬病，「它也是某程度上的公共事業，來到立法會和我們做些交代，或整體看到油價的升勢或變化時，交代清楚究竟是什麼理由，讓公眾知悉，我們也可有一個角色，去幫忙（介入）。」他認為，港府可特事特辦，跟油公司協商穩定價格。

在高油價下，屯門有四輛貨車懷疑被人偷去價值約3萬元柴油。其中一架貨櫃拖頭前晚入滿油後，停泊在屯門望發街，11日早上取車時發現兩邊油缸蓋打開，油缸見底，懷疑被偷油，於是報警。

警員到場調查，發現附近有另外三輛貨車出現同樣情況，警方於是通知車主到場點算，合共損失逾3萬元油渣，列作車內盜竊案處理。

另外，香港海關9日在屯門掃管笏對開海面，發現一艘拖有兩艘舢舨的漁船形跡可疑，在3艘船上發現20多桶合共1260公升的懷疑未完稅電油，遂以涉嫌違反《應課稅品條例》拘捕該漁船的75歲男船長。

海關近月聯同其他部門加強巡查，破獲多個非法油站。

油價 香港

