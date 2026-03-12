我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

香港啟德巡演改期 五月天遭投訴111宗 共涉款3.7萬美元

香港新聞組／香港12日電
台灣樂團「五月天」取消24日舉行的香港啟德主場館演唱會首場，改於29日舉行「香港站生日限定」場，令大批歌迷不滿，協辦單位11日晚「補鑊」公布，持首場門票者可免費參與當日的40分鐘彩排特別場，門票均可獲全數退款，詳情12日公布。海關稱接到相關舉報，稱會密切關注，如觸犯法例會採取相應執法行動。

綜合明報等港媒報導，消委會截至11日中午5時共接到111宗投訴，當中42宗來自本地消費者，69宗來自非本地消費者，大部分屬內地，涉及總額29.6萬元（港幣，下同，約3.7萬美元），金額最高的本地個案為6700元，非本地個案為8000元，本地投訴主因是主辦方無提供優先購買或更換其他場次門票選項，非本地投訴主因是主辦方未有賠償往來交通及住宿費。

香港海關關長陳子達說，有演唱會可能因為公司營運問題，不能提供服務，海關會密切關注事態發展，並會按照案情和實際情況，判斷是否違反《商品說明條例》；一旦證實銷售過程中，有貨物或服務貨不對辦，會與相關舉報人聯絡，並採取相應執法行動。

五月天日前突取消24日在香港啟德主場館舉行的演唱會頭場，改於同月29日舉行「香港站生日限定」場，引來大批已購首場門票的歌迷不滿。新增的29日場次在11日中午12點開始售票，售票網站顯示，截至下午4時12種門票均顯示為「暫無可售」；25日及27日的場次則剩餘8種門票可供選購。

不少已買24日場次的海外歌迷稱早已訂購赴港機票、住宿，嘆損失不少。五月天前年5月在港舉行演唱會期間，惡劣天氣及暴雨令部分舞台設施故障，有演出延後，當時主辦方就已購票觀眾提出不同方案，包括按原定門票座位觀看延期場次、向海外歌迷退款，並以實報實銷方式提供交通及酒店補貼，包括機票。

香港 五月天

五月天取消24日香港演唱會遭投訴 港方關注
中東石油危機 港航3/12漲價 日韓加6.4美元 歐美加19美元
被訴壟斷 Live Nation先行和解司法部 避免拆分命運
Live Nation挨告反壟斷後跟司法部和解 避開拆分命運

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事