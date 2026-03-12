香港啟德巡演改期 五月天遭投訴111宗 共涉款3.7萬美元

台灣樂團「五月天 」取消24日舉行的香港 啟德主場館演唱會首場，改於29日舉行「香港站生日限定」場，令大批歌迷不滿，協辦單位11日晚「補鑊」公布，持首場門票者可免費參與當日的40分鐘彩排特別場，門票均可獲全數退款，詳情12日公布。海關稱接到相關舉報，稱會密切關注，如觸犯法例會採取相應執法行動。

綜合明報等港媒報導，消委會截至11日中午5時共接到111宗投訴，當中42宗來自本地消費者，69宗來自非本地消費者，大部分屬內地，涉及總額29.6萬元（港幣，下同，約3.7萬美元），金額最高的本地個案為6700元，非本地個案為8000元，本地投訴主因是主辦方無提供優先購買或更換其他場次門票選項，非本地投訴主因是主辦方未有賠償往來交通及住宿費。

香港海關關長陳子達說，有演唱會可能因為公司營運問題，不能提供服務，海關會密切關注事態發展，並會按照案情和實際情況，判斷是否違反《商品說明條例》；一旦證實銷售過程中，有貨物或服務貨不對辦，會與相關舉報人聯絡，並採取相應執法行動。

五月天日前突取消24日在香港啟德主場館舉行的演唱會頭場，改於同月29日舉行「香港站生日限定」場，引來大批已購首場門票的歌迷不滿。新增的29日場次在11日中午12點開始售票，售票網站顯示，截至下午4時12種門票均顯示為「暫無可售」；25日及27日的場次則剩餘8種門票可供選購。

不少已買24日場次的海外歌迷稱早已訂購赴港機票、住宿，嘆損失不少。五月天前年5月在港舉行演唱會期間，惡劣天氣及暴雨令部分舞台設施故障，有演出延後，當時主辦方就已購票觀眾提出不同方案，包括按原定門票座位觀看延期場次、向海外歌迷退款，並以實報實銷方式提供交通及酒店補貼，包括機票。