我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

港府准寵物狗進入食肆料5／8生效 格鬥狗、危險犬止步

香港新聞組／香港12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

港府提出修訂食物業規例，容許狗隻在指定情況下進入食肆的新規定，預計在5月8日起生效。港府建議首階段設約500至1000個名額，只開放給面積大於20平方米（約215平方呎）的餐廳申請，而且不設任何優先名額分配安排，以保持申請機制公平和簡單。

大公報報導，港府上月宣布建議推出新措施，讓食肆經營者容許顧客攜帶狗隻進入獲批准的食肆。環境及生態局、食環署11日向立法會提交文件，交代修例建議的細節，預計13日就修例建議刊憲，18日提交立法會審議，並預料5月8起日生效。

港府建議修例賦權食環署署長批出准許，在符合法定要求的情況下，讓狗隻可處於食肆內。首階段擬設約500至1000個名額，約占全港食肆3至5%。為減低狗隻一旦失控時可造成的安全風險，獲批准食肆在任何時段和座位區域，均不得在餐桌上烹煮或加熱食物。基於安全考慮，火鍋店和烤肉店不符合申請資格。

港府表示鑒於有意見認為，如餐廳空間太小，狗隻或會阻塞主要通道，影響員工走動傳菜，並增加誤踩狗隻的風險，為穩妥起見，首階段只開放給面積大於20平方米的餐廳申請。

有意見認為，在名額分配方面可優先考慮設有露天茶座，或位於寵物友善配套較成熟的商場或園區的食肆，港府表示，同時有意見認為有關條件與個別食肆本身的情況，沒有必然關係，如提供優先資格安排，會造成不公平。港府稱經考量後，建議不設任何優先安排，以保持申請機制公平和簡單。

修例建議並訂明，「格鬥狗」或「已知危險狗隻」不可進入有關食肆。進入有關食肆的狗隻，在處所內須時刻以不超過1.5米長的狗帶、被成人穩妥地牽引或被穩妥地綁在固定附著物上，狗隻在處所的任何時間，都不得處於食物室。

世報陪您半世紀

港府

上一則

鳥爸爸呵護「蜀山彩虹」 堅守就是20年

下一則

香港啟德巡演改期 五月天遭投訴111宗 共涉款3.7萬美元

延伸閱讀

人大：中央續惠港 特首：速推5年規畫 全方位對接十五五

人大：中央續惠港 特首：速推5年規畫 全方位對接十五五
2個港人1個肥 全港體重管理 3年內拚肥胖率降50%以下

2個港人1個肥 全港體重管理 3年內拚肥胖率降50%以下
雇主注意！加州勞動新法生效 鄭博仁律師解析

雇主注意！加州勞動新法生效 鄭博仁律師解析
香港《簡樸房條例》生效 首年登記期展開

香港《簡樸房條例》生效 首年登記期展開

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
多位中國駐外大使5日下午出席政協對外友好界的小組會議。（記者廖士鋒／攝影）

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

2026-03-05 09:04
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事