港府准寵物狗進入食肆料5／8生效 格鬥狗、危險犬止步

港府 提出修訂食物業規例，容許狗隻在指定情況下進入食肆的新規定，預計在5月8日起生效。港府建議首階段設約500至1000個名額，只開放給面積大於20平方米（約215平方呎）的餐廳申請，而且不設任何優先名額分配安排，以保持申請機制公平和簡單。

大公報報導，港府上月宣布建議推出新措施，讓食肆經營者容許顧客攜帶狗隻進入獲批准的食肆。環境及生態局、食環署11日向立法會提交文件，交代修例建議的細節，預計13日就修例建議刊憲，18日提交立法會審議，並預料5月8起日生效。

港府建議修例賦權食環署署長批出准許，在符合法定要求的情況下，讓狗隻可處於食肆內。首階段擬設約500至1000個名額，約占全港食肆3至5%。為減低狗隻一旦失控時可造成的安全風險，獲批准食肆在任何時段和座位區域，均不得在餐桌上烹煮或加熱食物。基於安全考慮，火鍋店和烤肉店不符合申請資格。

港府表示鑒於有意見認為，如餐廳空間太小，狗隻或會阻塞主要通道，影響員工走動傳菜，並增加誤踩狗隻的風險，為穩妥起見，首階段只開放給面積大於20平方米的餐廳申請。

有意見認為，在名額分配方面可優先考慮設有露天茶座，或位於寵物友善配套較成熟的商場或園區的食肆，港府表示，同時有意見認為有關條件與個別食肆本身的情況，沒有必然關係，如提供優先資格安排，會造成不公平。港府稱經考量後，建議不設任何優先安排，以保持申請機制公平和簡單。

修例建議並訂明，「格鬥狗」或「已知危險狗隻」不可進入有關食肆。進入有關食肆的狗隻，在處所內須時刻以不超過1.5米長的狗帶、被成人穩妥地牽引或被穩妥地綁在固定附著物上，狗隻在處所的任何時間，都不得處於食物室。