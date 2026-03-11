中東石油危機 港航3/12漲價 日韓加6.4美元 歐美加19美元

我的頻道

香港特派員李春╱香港11日電
中東戰火釀出石油危機，香港運輸企業紛紛加價。圖為香港機場。(中通社)
中東戰火釀出石油危機，香港運輸企業紛紛加價。圖為香港機場。(中通社)

中東戰火釀出石油危機，香港運輸企業紛紛加價，其中香港航空率先加收燃油附加費，3月12日起將上調客運燃油附加費，香港飛台灣單程加收20元(港幣，下同，約2.6美元)，飛內地加5元，飛日韓加50元(約6.4美元)；往歐洲、澳、加等地加150元(約19美元)；增幅比率最多是由香港前往馬爾地夫、孟加拉及尼泊爾，增約35%，即加100元。

香港前往西南太平洋、北美洲、歐洲、中東和非洲，燃油附加費將由589元增至739元，增約25%。往日本、韓國、泰國、新加坡和越南，燃油附加費由162元增至212元，增約30.9%；往馬爾地夫、孟加拉及尼泊爾則由284元增至384元，增約35%。至於長程加得更多，飛北美歐洲的航班，燃油附加費單程已加至739元。

香港國泰航空表示，該公司設有一套既定機制，每月定期檢視燃油附加費水平，主要參考航空燃油的市場價格走勢，而非原油價格，並綜合其他相關營運因素，按需要作出調整。

此外，國泰航空10日宣布，每日往返杜拜及利雅德的客運及貨機航班，將繼續取消至3月31日。受影響的旅客可以重新預訂機票、更改航點或退票。

香港一間旅行社董事總經理蘇子楊說，航空公司上調燃油附加費，確實增加旅行社及顧客的成本，旅行社會向已報團但未出機票的客人，追加燃油附加費，而較多客人選擇以電子支付，導致旅行社需支付更多手續費。

油價急升還影響到香港的陸路運輸，香港中港貨運聯會主席蔣志偉說，受中東戰事影響，油價短時間內出現嚴重升幅，情況驚人。他指柴油出倉價由2月底每公升不到5元，上升至現在逾10元，升幅超過1倍。輕重型貨車每日使用約50至100公升燃油不等，變相每輛車每日需支付多數百港元油費；若每月使用約2000公升燃油，每輛車相當於需多支付約1萬元油費。

明報社評指出，戰事對中東石油生產出口的干擾和破壞，並非一時三刻能恢復。高油價恐會持續一段時間，香港當局需要及早籌謀。開戰以來，香港車用燃油已見上升，隨著國際油價急飆，未來兩、三周本地汽油價格升勢恐更急，加重運輸行業營運成本。同時香港電費中的燃料調整費，油價急升帶來的發電成本上漲，很快會傳導到用戶身上。

香港新聞組╱香港11日電

綜合明報、大公報報導，美以伊戰事持續12天，部分港人仍滯留於中東地區。港府稱，截至10日，近450名港人已安全離開當地，至於仍身處當地的380名港人，均報稱身處安全地方；入境處表示，可協助安排機位返港。

中東局勢不穩，國際油價持續升高。香港航空公布，3月12日起調高燃油附加費，由香港...
中東局勢不穩，國際油價持續升高。香港航空公布，3月12日起調高燃油附加費，由香港出發前往日本、南韓、泰國等短途航班加50港元；飛北美、歐加至739港元。(中通社)

香港 尼泊爾

