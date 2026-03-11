看好「借港出海」 3100家內地企業進駐香港 年增2成

去年內地駐港公司達3100家，按年增長兩成，香港財政司長陳茂波表示，特區政府已準備好優惠政策包，樂意採取彈性創新合作模式；圖為中環街頭。(中通社)

內地企業持續加快國際化步伐，香港 作為連接內地與全球市場的重要橋梁角色愈發凸顯。香港中國企業協會指出，截至去年底，內地駐港企業數量已達3100家，年增兩成，反映內地企業普遍看好香港發展前景，並將其視為拓展海外市場的重要據點。

大公報報導，在投資推廣署與香港中國企業協會聯合主辦的「2026年中資企業新春酒會」上，財政司長陳茂波表示，港府已準備一系列優惠政策，吸引企業來港投資，包括土地及稅務優惠、財政支持，以及共同投資等彈性合作模式，協助企業在港發展並拓展海外市場。他又透露，最新財政預算案提出設立跨界別專業服務平台，整合金融、法律及顧問等資源，為企業「出海」提供一站式支援，相關平台將於3月推出。

出席活動的嘉賓還包括中央政府駐港聯絡辦副主任張勇、中企協會會長王海民及投資推廣署署長劉凱旋等。劉凱旋表示，投資推廣署去年協助海外及內地企業在港設立或擴展業務的項目數目創歷史新高，其中相當部分來自內地企業。該署目前在全球建立35個辦事處網絡，包括5個內地辦事處，並於上月開通小紅書官方帳號，向企業提供落戶香港及融資對接等資訊。

王海民表示，未來中企協會將配合國家發展戰略與香港優勢，協助企業把握「出海」機遇，同時積極參與北部都會區建設，加大在人工智能、金融科技等領域的投資，推動香港建設國際創科中心。

隨著內地企業「借港出海」趨勢持續，一些企業亦分享實際經驗。投資推廣署日前邀請零售品牌名創優品及人工智能企業極致上下文，介紹如何利用香港平台拓展全球市場。

名創優品副總裁兼首席風控官楊云云表示，公司自2015年啟動海外布局，2016年進駐香港，目前已在銅鑼灣、尖沙咀及旺角等核心商圈開設34家門店。她指出，企業出海不僅是產品輸出，更需要與當地團隊深度融合，推動產品與營運全面本土化，才能在國際市場長遠發展。

人工智能企業極致上下文聯合創始人樊家瑞則表示，香港擁有國際化環境、完善法律及金融體系，同時連接內地技術與全球市場需求，為AI企業拓展海外市場提供理想平台。他相信，香港未來有望成為內地人工智能技術走向世界的重要樞紐。