船舶戰爭風險保費飆10倍 星展：中東戰火對港影響小

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

中東局勢持續緊張，航運與金融市場已出現連鎖反應。香港 保險業監管局表示，自中東衝突爆發以來，全球船舶戰爭風險保險費用大幅攀升，部分航線保費 飆升至原來的10倍；不過銀行界認為，相關局勢對香港經濟的直接影響仍然有限。

大公報報導，保監局一般業務部副總監趙偉洋表示，由保監局推動成立的「航運專項風險池」去年11月啟動，專為中資及華資船隻提供戰爭風險保障。目前已有5家保險公司參與，總承保能力約1.3億美元（約10億港元），並為逾10艘在波斯灣海域航行的中資船隻提供保險。至今相關船隻未受戰事影響，但由於地緣政治風險上升，市場戰爭險保費普遍飆升，香港風險池相關保費亦上調約5至10倍，同時接獲不少航運企業查詢。

保監局行政總監張雲正表示，成立風險池的戰略意義在於掌握定價權。由於懸掛中國國旗的船隻所面臨的風險與西方船隊並不相同，香港有條件建立自身的風險評估與定價機制，而非完全依賴國際市場，既可保障國家航運利益，也有助鞏固香港作為區域航運保險中心的地位。

銀行界則認為，中東戰事對香港整體經濟影響暫未顯著。星展銀行香港董事總經理兼企業及機構銀行總監陳智勇表示，該行約99%客戶對中東市場的風險敞口不足5%，直接影響相當有限，現階段較明顯的間接影響主要是航運成本上升。

他指出，若戰事持續並推高油價長期維持每桶100美元以上，同時帶動全球通脹上升約1個百分點，香港本地生產總值（GDP）或減少約0.5個百分點。不過銀行暫未因此收緊信貸。陳智勇表示，不少中小企以住宅物業作抵押，而本港樓市逐步復甦，中小企財務狀況反而有所改善。