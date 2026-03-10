港去年致命車禍559宗創70年新低 比前年834宗下降33%

我的頻道

香港新聞組╱香港10日電
香港道路安全再創佳績，2025年香港的致命及嚴重交通意外共有559宗，比2024年的834宗下降33%，創下自1954年以來逾70年的最低紀錄，使香港在道路安全表現上躋身國際大型城市前列。

文匯報報導，香港道路安全議會8日在九龍城啟德車站廣場舉辦「道路安全議會52周年『留心520』嘉年華」，以「留心520」為主題，呼籲市民出行多留意道路安全。議會主席、警務處副處長（行動）葉雲龍表示，會繼續加強交通宣傳及教育，尤其針對長者，減少交通意外發生。

報導指出，嘉年華設有七大專區，透過互動遊戲及創新科技，生動有趣地傳遞道路安全訊息。開幕典禮上亦頒發「最佳職業安全車長選舉2025」獎項，表彰七位來自四間專營巴士公司的傑出車長。九巴車長譚素芳及張育明分別保持逾31年及33年零意外、零違規，譚素芳成為歷屆首位獲獎女車長，她認為關鍵在於切勿心急、勿開快車，等待乘客安全就座再起步；張育明則強調良好精神狀態、禮貌駕駛與公司培訓同樣不可或缺。

此外，嘉年華還舉行「改造秀茂坪道交通安全城設計比賽」頒獎，專業組冠軍獲10萬港元獎金。得獎作品「智道遊園」透過VR、AR等科技互動，結合色彩與空間改造，營造活潑氛圍，吸引居民參與學習道路安全知識。

此次嘉年華不僅展示香港道路安全成果，也透過科技與教育，提升市民尤其長者的安全意識，為香港交通安全注入持續動力。

香港

