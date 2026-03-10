香港高才通3年吸27萬人才 每年帶來43.6億美元收入

調查顯示，過去三年約有27萬人才來港，每年為香港帶來340億元收入；香港博士教育政策更是力壓英、星、馬，成為首選；圖為香港人才服務辦公室人員協助求職者。(中新社)

香港 近年積極打造國際教育樞紐及高端人才聚集高地，港府推出的高端人才通行證計畫（高才通），給予申請人最長24個月無條件逗留期，期間既可創業亦可求職，配偶亦可在港工作，吸引不少家庭整體移居。數據顯示，過去3年約有27萬人才赴港，每年為香港帶來約340億元(港幣，下同，約43.6億美元)收入，其中每6名續簽高才就有1人從事創新科技產業；一半以上高才月入4萬元以上，遠高於不少西方博士後。香港博士教育政策更是力壓英、星、馬，成為首選。

大公報報導，除了職場專才，香港在博士教育領域同樣具吸引力。香港恒生大學聯合香港理工大學及英國杜倫大學進行的跨區域研究，首次比較香港、英國、新加坡 及馬來西亞博士教育政策與學生體驗。研究團隊訪問約50名博士生與大學管理人員，並結合問卷調查，分析國際學生選擇深造地點的核心因素。

研究初步結果顯示，香港在吸引及留住高質素博士生方面優勢明顯。受訪者認為，移居政策及畢業後發展空間是最重要因素。香港推行的高才通計畫及「非本地畢業生留港／回港就業安排」為畢業生提供最長24個月無聘用逗留期，使他們可完成學業後留港工作或創業。相比英國、新加坡及馬來西亞，香港在政策透明度、制度穩定性及成本可控性方面更具吸引力。

財政資助也是博士生的重要考量。受訪者普遍認同「香港博士研究生獎學金計畫」（HKPFS）國際競爭力強，不僅全額覆蓋學費，還提供充足生活津貼，使研究人員能專注學術研究，無須承受過大經濟壓力。此外，導師質素、院校聲譽、研究氛圍及長遠職涯前景，對博士生選擇深造地點亦有決定性影響。

項目首席研究員、恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪表示，博士教育是知識型經濟的核心驅動力，香港已建立穩固基礎。國際人才對香港及粵港澳大灣區的發展機遇高度關注，正積極探索在港創新與創業空間。政府期望透過高才通及博士教育政策，持續吸引全球優秀人才，推動本地創科及產業發展，為香港未來經濟增長注入活力。