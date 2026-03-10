油價破100美元 港目前燃料庫存足夠 電費4月料調漲

國際原油期貨價格突破每桶100美元，近期香港每日汽油和柴油油價有上升，對交通運輸成本構成壓力。(中新社)

中東局勢持續緊張，推動國際油價急升，由戰爭前的每桶60美元升至現時100美元以上，對高度依賴進口能源的香港 造成連鎖影響，能源界人士預計，香港電費最快或於4月上調。中電及港燈均表示目前燃料庫存足夠，港府表示會密切留意香港燃料庫存和供應狀況，並備有應變機制。立法會議員建議中央把香港納入國家能源安全保供體系，加強與內地能源協作，提升能源保障能力。

綜合大公報、文匯報報導，油價上升同時帶動天然氣 與煤炭價格攀升，世界綠色組織行政總裁余遠騁指出，香港部分天然氣來自中東卡達，港燈發電主要依賴天然氣，中東部分能源設施可能因衝突受損，加上沙烏地阿拉伯宣布減產，均可能令市場供應收緊並推高燃料價格。由於香港電力公司燃料費按實際成本調整，未來電費升幅仍需視乎燃料價格變化。

報導指出，回顧2022年俄烏衝突爆發後，國際能源價格急升，香港兩間電力公司曾上調燃料調整費。以三人家庭每月用電275度計算，每戶電費增加約40至80元(港幣，下同)。能源專家指出，若油價長時間維持高位，今次對電費的壓力可能更為明顯。

中華電力及港燈表示，目前燃料庫存足以應付短期需求。中電說，香港發電燃料來源多元，包括天然氣、煤炭、可再生能源以及輸入核電，其中核電價格相對穩定，在國際燃料價格波動時可發揮緩衝作用。

港府表示，已加強與兩電及主要能源公司聯繫，持續監察國際能源市場及地緣政治變化，如有需要將啟動應變措施，確保香港能源供應穩定及社會正常運作。

航空與運輸業同樣受到衝擊。香港旅遊發展局主席林建岳表示，中東局勢導致部分航班取消，但短期對香港旅遊業整體影響有限。旅行社預計，航空公司最快4月調整燃油附加費，若油價長期維持在100美元以上，燃油附加費或上調約七至八成。

地面運輸業亦面對成本壓力。有貨車業者表示，香港柴油價格已由2月初每公升4.82元升至約9.2元，升幅罕見，對中小型運輸公司影響明顯。業界人士指出，香港油公司庫存一般可維持兩至三星期，一旦補充成本提高，零售油價仍可能進一步上升，業界建議政府研究推出紓困措施，例如發放燃油補貼或油券，以減輕行業壓力。