香港宏福苑「樓換樓」 500伙面積與原宅相若

圖為災後的大埔宏福苑。(中通社資料照片)

港府公布大埔宏福苑 居民「樓換樓」長遠居住安排，宏福苑A至G座七座業主可向政府出售業權後，參與「特設銷售計畫」，選購樓換樓提供的合共約3900個單位。其中與宏福苑單位面積相若、約400多平方呎的新單位，共有約500個，方便業主保持生活空間相近。

大公報報導，宏福苑合共八座，近2000戶，單位面積介乎431至483平方呎。七座可參與計畫的業戶共有1736戶，房委會文件顯示，今年至2028年入伙的6個屋苑中，將有2000個單位預留給宏福苑居民，面積由280至560平方呎不等。當中啟德居屋啟陽苑提供單位最多，共750個，其次為九龍灣盛緻苑，約610個單位。

在六個屋苑中，與宏福苑單位面積相若的單位集中於啟德啟陽苑和九龍灣盛緻苑，分別有160個和150個。面積介乎350至約400平方呎的可選單位則有960個。業主亦可選擇房協轄下位於粉嶺及觀塘安達臣道的400個單位，或房委會大埔頌雅路西居屋的1500個單位。

宏昌閣住戶孫太太表示，首選認購九龍灣盛緻苑，因最快入伙，但擔心抽不中。她希望新居至少300多平方呎，若抽不中九龍灣，會考慮粉嶺或啟德項目。

宏昌閣住戶梁先生則指，街坊傾向選購啟陽苑及盛緻苑單位，自己未必抽中，但希望盡快置業與太太同住，因此首選粉嶺項目，面積與舊居相若。

房屋局回應指出，大埔頌雅路西的1500個單位由公屋改為居屋，實用面積均約400多平方呎，貼近宏福苑原有單位。若居民未能在「特設銷售計畫」選購單位，仍可選擇收取現金，在私人市場置業，或於出售業權日起計兩年內獲綠表資格，在第二市場購買未補地價資助出售單位。

此樓換樓安排旨在保障宏福苑居民長期居住權益，提供與原宅面積相近的選擇，兼顧速度與公平，預計9月開始揀樓，居民可依個人需求與偏好作出選擇。