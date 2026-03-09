許冠傑、梁錦松受教於他…85歲香港文史學家陳耀南 在澳洲辭世

文史學家陳耀南(右)2025年夏天曾經返港，旁為執教港大時的學生、體育評述員鍾志光。(取材自臉書)

著名文史學家、香港 大學榮譽退休教授陳耀南，8日在澳洲 辭世，享年85歲。港大畢業的體育評述員鍾志光在社交平台證實死訊，並表示「吾愛吾師！感念陳耀南教授（1941-2026）」。不少昔日學生與友人亦在網上悼念，表達對陳教授的敬意與懷念。

香港01報導，陳耀南長期從事教學與學術研究，曾任教於香港大學、香港理工學院，以及台灣中正大學、中興大學等，培育桃李滿門。他早年畢業於崇基學院中文系，後入讀羅富國師範學院，畢業後應聘英華書院，並於1966年取得香港中文大學文學士學位。陳教授在英華書院任教十年間，先後出任中文科主任、副校長，深受學生敬重。

陳耀南的學生中不乏名人，包括「歌神」許冠傑、前財政司司長梁錦松及前香港副廣播處長吳錫輝。許冠傑曾表示，其對中國文學的熱愛源自對陳耀南的崇拜，也受到其教學影響而啟發創作歌詞。梁錦松回憶中五會考失利時，陳耀南曾力薦他升讀中六，成為其人生重要轉捩點。

學術上，陳耀南筆耕不輟，著作包括《古文今讀》、《中國文化對談錄》、《文心雕龍論集》等。90年代，他曾與鄭經翰、黃毓民及記者徐佩瑩主持時事評論節目《龍門陣》，並曾為香港電台主持《古文觀止》，向公眾推廣中國文學與文化。

1994年退休後，陳耀南移居澳洲，但仍持續在香港報章撰寫專欄，並創立「南洲國學社」，教授經子、詩詞、古文及對聯。陳教授首任妻子於2019年離世，後於2023年再婚，晚年生活低調，仍熱中教育與文化推廣。

陳耀南的離世，標誌著香港文史教育界的一個重要時代落幕。他在教學、學術與文化傳承方面的貢獻，將長期被學生與社會所懷念。