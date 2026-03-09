香港優才計畫也見假學歷 假學歷申請教職2年增4倍

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 學術及職業資歷評審局（評審局）上年度揭發多宗假學歷個案，引起教育界關注。資料顯示，2024/25年度共發現37宗假學歷，為近10年新高，其中10宗涉及「教師註冊或教師聘任用途」，較過去2個年度大增4倍。有校長盼院校和局方推出統一電子平台，方便學校主動查核學歷。此外，現時「優秀人才入境計畫」（優才計畫）也赫見假學歷。

明報報導，評審局提供學歷評估服務，用以判斷申請人所持學歷是否符合香港特定資歷標準，評估結果可用於教師註冊或聘任、優秀人才入境計畫申請，以及其他用途。資料顯示，上年度共有1930宗學歷評估申請用於教師註冊或聘任，占整體申請約32.7%，按年增加117宗，其中10宗被確認涉及假學歷，比2023/24年度多6宗。

評審局解釋，學歷評估持續增長，「相對被發現的假學歷亦會有所增加」。評審局表示，為加強識別能力，近年持續提升審核機制，包括為評估團隊提供在職培訓，並研究利用人工智慧 （AI）技術輔助偵測可疑文件。

報導稱，北區中學校長會主席方奕亮指出，學校在查核學歷方面往往較為被動。一般情況下，只要申請人提交學歷證書正本，校方多會相信其真確性，因為缺乏正式渠道直接向院校核實。他表示，即使校方希望查證，也未必清楚應聯絡院校哪個部門，加上招聘時間緊迫，尤其教師突然離職時更難逐一查核。

因此，方奕亮建議政府與院校建立統一網上查核平台，讓學校可直接核對申請人的學歷資料，提高招聘透明度與效率。

報導說，教育局 回應，對偽造或使用假學歷採取零容忍態度。處理教師註冊申請時，會要求申請人提交學歷或專業資格證書核對；如持非本地學歷，須同時提交評審局發出的學歷評估報告。局方亦提醒，如學校對申請人學歷有疑問，應向頒授學歷的機構查詢。

此外，評審局指出，近3個年度接到101宗學歷評估用作申請優才計畫，當中在2023/24年度堵截了1宗涉及假學歷的個案。入境事務處表示，若發現申請人提供虛假資料，不但會拒絕申請，亦可能展開刑事調查。