涉邪教？香港「揹水一戰」越野賽突喊停 主辦方未交代原因

香港新聞組╱香港9日電
圖為「揹水一戰」慈善越野賽去年賽況。主辦單位「點滴是生命」8日突發文，宣布取消3月22日賽事，未提原因。(取材自臉書)
香港知名慈善越野賽「揹水一戰」原定3月22日舉行第11屆賽事，但主辦單位「點滴是生命」8日凌晨突然在社交媒體宣布取消活動，並表示是經「審慎考慮」後做的決定，將全數退還報名費及相關捐款。不過，主辦方未交代取消原因，事件隨即引發關注。

香港01、明報報導，「揹水一戰」是香港近年頗具知名度的慈善越野活動，參賽者需揹負約4.8公升水源，由嘉諾撒培德書院跑至香港仔郊野公園，以象徵全球不少地區居民每日長途取水的處境。本屆賽事原設15公里與30公里兩個主要賽程，另有7公里組別及虛擬賽「自由RUN」，報名費介於300至477元(港幣，下同)。

報導指出，上屆活動曾籌得逾293萬元善款，今年活動也邀請多名藝人及公眾人物參與，包括香港金像獎影后衛詩雅及歌手方力申等，突然取消令不少選手及嘉賓感到意外。

賽事前夕，成報前天報導，指主辦機構「點滴是生命」過去的組織背景與「真佛宗」有關聯，引發外界質疑。查冊資料顯示，「點滴是生命」於1998年在香港註冊成立，最初名稱為「華光功德會（香港）分社有限公司」，其後曾多次改名，包括「真佛宗香港華光功德會有限公司」及「香港華光功德會有限公司」等。直到2010年才改名為「點滴是生命有限公司」，其後再簡化為現時名稱。

「真佛宗」由美籍華人盧勝彥創立，總部設於美國西雅圖。該教派在1995年被中國公安部認定為邪教組織。報導稱，「點滴是生命」部分歷任董事與相關組織名稱相近，引發外界關注。

公開資料顯示，「點滴是生命」目前有三名董事，包括王路明、區小麗及李彩芬。其中，李彩芬被指曾以香港華光功德會會長身分，於2015年前往美國出席盧勝彥舉辦的活動。對於相關指控，位於尖沙咀星光行的辦公室僅回應「不清楚」，未作進一步說明。警方亦未作評論。

從財務資料來看，「點滴是生命」近年收入頗穩定，2023年及2024年收均超過1700萬元，主要來自月捐、義賣活動及慈善步行等渠道。公司亦持有多個物業，其中在尖沙咀星光行共擁有7個單位，估計總市值約5400萬元。

根據官網，「點滴是生命」自稱致力於為發展中國家提供潔淨水資源，並表示成立至今已在尼泊爾、柬埔寨與緬甸等地推動水資源項目，聲稱惠及超過500萬人。

