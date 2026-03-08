香港女性好威 女警會拆炸彈 中年婦首踏職場就開電車

我的頻道

香港新聞組／香港8日電
鍾嘉欣最難忘去年9月有份處理鰂魚涌濱海街的千磅炸彈，拆彈後開心與炸彈合照。（公務員事務局Fb視頻截圖）
鍾嘉欣最難忘去年9月有份處理鰂魚涌濱海街的千磅炸彈，拆彈後開心與炸彈合照。（公務員事務局Fb視頻截圖）

今天是「三八國際婦女節」，一向被視為男性主導的專業領域，近年出現不少女性身影。香港警務處警長鍾嘉欣五年前通過嚴格遴選，成為首位擔任警隊爆炸品處理課（EOD）主任助手的女警；她憑藉專業與膽識，在拆彈任務中展現巾幗風采。而電車女車長向會琼七年前毅然走出廚房，駕駛電車；她閱歷因工作而擴闊，並首次嘗到財政獨立的滋味。

香港文匯報報導，婦女節前夕，香港公務員事務局昨日在社交平台發布鍾嘉欣的訪問視頻。她現隸屬於軍裝巡邏小隊，職級是一名警長，並兼任爆炸品處理課職務。她坦言，EOD是比較神祕的部門，日常沒有太多機會接觸，看到網上招募，因為出於好奇心便鼓起勇氣申請，「經過一連串的遴選測試後，大概會挑選六位同事接受訓練」，而她亦順利成為當中的一員。

回顧加入EOD五年來的經歷，她表示最難忘莫過於去年9月在鰂魚涌濱海街發現1000磅戰時炸彈的案件。她表示，這亦是她首次接觸如此大型的爆炸品案件，「我們需要爭分奪秒處理這個炸彈，當處理完畢後，大家都覺得鬆了一口氣，終於可以讓市民回復正常生活。」鍾嘉欣印證了專業從不分性別，關鍵在於將每一個細節做好。

此外，據香港01報導，現年54歲的電車女車長向會琼（琼姐）從重慶嫁到香港，一直是家庭主婦。直至七年前女兒升讀大學，琼姐首次踏入職場。她最初找工作時全無方向，直至看到電車公司的招聘廣告，令她想起小時候看電視劇「上海灘」中的電車形象，覺得駕駛電車會很「威水」（威風），便去考車牌，再應徵電車車長。

當了半輩子家庭主婦的她，對家庭以外的世界感到不安。然而，工作為她帶來的改變顯而易見，她變得大膽了很多，有時被乘客稱讚，亦會令她很開心，感到自己被社會需要。

香港電車人力資源、行政、可持續發展總監楊可欣指，香港電車現時有逾40位女車長，女車長比率達14%，兩年間增幅近三成；亦成為香港陸路交通中，女性員工比例最高的。

