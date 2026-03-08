我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

因生意問題爭執 香港元朗餐廳老闆襲妻後縱火墜樓昏迷

香港新聞組／香港8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

元朗一名31歲男子7日疑因餐廳生意問題，與31歲妻子爭執，並持水果刀襲擊，妻子奪刀逃離，手部輕傷。男子隨後將自己反鎖睡房，點燃床褥並從單位墜下，送院昏迷但情況穩定。警方列作「傷人」、「縱火」和「企圖自殺」案跟進。

綜合媒體報導，7日早9時許，警方接獲31歲姓鄧女子報案稱，在元朗鳳翔路屋苑「譽88」低層寓所內被其丈夫用手及刀襲擊，她已離開單位。警方到場後安排鄧到屯門醫院接受治療。其後警方發現涉案31歲姓麥男子昏迷倒臥屋苑對開鳳麒路行人路，疑他從高處墜下，隨即由救護車送往屯門醫院搶救，情況危殆。

案發時單位內發生火警，火勢由消防到場救熄，沒波及其他單位，約30名住戶自行疏散。

據警方調查，涉案夫婦在元朗經營餐廳，育有一子一女，一家四口同住上址單位，案發時子女由親戚陪同外出食早餐，夫婦則在家中做家務。據了解，夫婦當時因生意問題爭執，其間丈夫情緒激動，於廚房取出34厘米長生果刀，其妻上前制止，雙方糾纏期間，妻子手被割傷，其後妻子成功奪刀，丈夫則將自己反鎖睡房內，用打火機點燃睡房內牀褥，再從單位墜下。警方將案件列作傷人、縱火及企圖自殺，交元朗警區刑事調查隊第12隊跟進。

世報陪您半世紀

上一則

河南「最豪老闆」 砸160萬發紅包給2000女員工 每人800元

下一則

上海氣功研究所徵才 月薪1.6萬、須博士 網友：修仙？

延伸閱讀

小40歲妻與人調情 八旬亞裔怒舉刀 繼女為母擋刀亡

小40歲妻與人調情 八旬亞裔怒舉刀 繼女為母擋刀亡
八旬亞裔翁疑妻紅杏出牆持刀攻擊 11歲繼女護母喪命

八旬亞裔翁疑妻紅杏出牆持刀攻擊 11歲繼女護母喪命
「要殺死所有人」男持鐵鍬砸中餐館襲華人老闆

「要殺死所有人」男持鐵鍬砸中餐館襲華人老闆
紐約賓州車站點火燒人 警方持續追緝2名在逃嫌犯

紐約賓州車站點火燒人 警方持續追緝2名在逃嫌犯

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚