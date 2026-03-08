因生意問題爭執 香港元朗餐廳老闆襲妻後縱火墜樓昏迷

元朗一名31歲男子7日疑因餐廳生意問題，與31歲妻子爭執，並持水果刀襲擊，妻子奪刀逃離，手部輕傷。男子隨後將自己反鎖睡房，點燃床褥並從單位墜下，送院昏迷但情況穩定。警方列作「傷人」、「縱火」和「企圖自殺」案跟進。

綜合媒體報導，7日早9時許，警方接獲31歲姓鄧女子報案稱，在元朗鳳翔路屋苑「譽88」低層寓所內被其丈夫用手及刀襲擊，她已離開單位。警方到場後安排鄧到屯門醫院接受治療。其後警方發現涉案31歲姓麥男子昏迷倒臥屋苑對開鳳麒路行人路，疑他從高處墜下，隨即由救護車送往屯門醫院搶救，情況危殆。

案發時單位內發生火警，火勢由消防到場救熄，沒波及其他單位，約30名住戶自行疏散。

據警方調查，涉案夫婦在元朗經營餐廳，育有一子一女，一家四口同住上址單位，案發時子女由親戚陪同外出食早餐，夫婦則在家中做家務。據了解，夫婦當時因生意問題爭執，其間丈夫情緒激動，於廚房取出34厘米長生果刀，其妻上前制止，雙方糾纏期間，妻子手被割傷，其後妻子成功奪刀，丈夫則將自己反鎖睡房內，用打火機點燃睡房內牀褥，再從單位墜下。警方將案件列作傷人、縱火及企圖自殺，交元朗警區刑事調查隊第12隊跟進。