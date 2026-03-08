香港多條離島渡輪航線4月起漲價 中環往返長洲增逾12%

由新渡輪及港九小輪營運的六條主要離島航線的牌照本月底屆滿，運輸署建議批出年新牌照，至2031年3月31日，並調整多條航線票價，單程票整體加幅約12.5%，多程票約8%，最快下月生效。運輸署強調，經審慎考慮乘客量下跌、營運成本上漲及公眾接受程度等因素後，建議加幅已屬溫和，是「最低限度的調整」。

香港文匯報報導，根據運輸署提交予離島區議會文件顯示，多條航線將於4月1日起調整票價。其中，中環往返長洲航線，周一至周六的普通船普通位成人單程票，將由現時14.8元（港元，下同，約1.89美元）加至16.7元，加幅為12.8%，豪華位由23.2元加至26.1元，高速船由29.2元加至32.9元。周日及公眾假期，普通船由22元加至24.8元，豪華位由33.8元加至38元，高速船由42.3元加至47.6元。月票加至626.8元，增幅8%。學生月票及多程票（20程或12程）亦會同步加價，另新增「6程」多程票，售價93.4元。

中環往返榕樹灣，平日的普通船普通位成人單程票將由現時22.1元加至24.9元。中環往返索罟灣，平日的普通船普通位成人單程票，將由現時27.5元加至30.9元。

由於中環往返梅窩及坪洲兩條航線已全面改用高速船服務，實際票價會下調。梅窩線高速船平日成人單程票由34.1元微降至33.5元，跌幅1.8%；假日單程由48.9元降至48.5元；假日來回票（首程須由梅窩出發）則由68.2元下調至57.2元，減幅16.1%。不過，多程票類則加價，月票新價652.8元，加幅8%；學生月票456.8元，增幅近8%；另新增「6程」多程票，售價193元。

坪洲線高速船平日成人單程票由36.9元減至31.9元，跌幅13.6%；假日單程由54.3元降至46.6元，跌幅14.2%；即日來回票及假日來回票（首程須由坪洲出發）更由67元大幅下調至44.7元，跌幅達33.3%。月票新價730元，學生月票511元，10程票188元，三類票價均各加價約8%。

運輸署表示，劃一票價後，乘客無須再顧及兩類船的票價差異，可自由選擇乘搭任何航班，更具彈性。