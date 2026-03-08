我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

香港多條離島渡輪航線4月起漲價 中環往返長洲增逾12%

香港新聞組／香港8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

由新渡輪及港九小輪營運的六條主要離島航線的牌照本月底屆滿，運輸署建議批出年新牌照，至2031年3月31日，並調整多條航線票價，單程票整體加幅約12.5%，多程票約8%，最快下月生效。運輸署強調，經審慎考慮乘客量下跌、營運成本上漲及公眾接受程度等因素後，建議加幅已屬溫和，是「最低限度的調整」。

香港文匯報報導，根據運輸署提交予離島區議會文件顯示，多條航線將於4月1日起調整票價。其中，中環往返長洲航線，周一至周六的普通船普通位成人單程票，將由現時14.8元（港元，下同，約1.89美元）加至16.7元，加幅為12.8%，豪華位由23.2元加至26.1元，高速船由29.2元加至32.9元。周日及公眾假期，普通船由22元加至24.8元，豪華位由33.8元加至38元，高速船由42.3元加至47.6元。月票加至626.8元，增幅8%。學生月票及多程票（20程或12程）亦會同步加價，另新增「6程」多程票，售價93.4元。

中環往返榕樹灣，平日的普通船普通位成人單程票將由現時22.1元加至24.9元。中環往返索罟灣，平日的普通船普通位成人單程票，將由現時27.5元加至30.9元。

由於中環往返梅窩及坪洲兩條航線已全面改用高速船服務，實際票價會下調。梅窩線高速船平日成人單程票由34.1元微降至33.5元，跌幅1.8%；假日單程由48.9元降至48.5元；假日來回票（首程須由梅窩出發）則由68.2元下調至57.2元，減幅16.1%。不過，多程票類則加價，月票新價652.8元，加幅8%；學生月票456.8元，增幅近8%；另新增「6程」多程票，售價193元。

坪洲線高速船平日成人單程票由36.9元減至31.9元，跌幅13.6%；假日單程由54.3元降至46.6元，跌幅14.2%；即日來回票及假日來回票（首程須由坪洲出發）更由67元大幅下調至44.7元，跌幅達33.3%。月票新價730元，學生月票511元，10程票188元，三類票價均各加價約8%。

運輸署表示，劃一票價後，乘客無須再顧及兩類船的票價差異，可自由選擇乘搭任何航班，更具彈性。

世報陪您半世紀

上一則

上海氣功研究所徵才 月薪1.6萬、須博士 網友：修仙？

下一則

中東衝突美資紛紛流入香港避險 官員稱凸顯「安全港」角色

延伸閱讀

3.5萬船員、郵輪乘客仍困波灣 中東機票瘋漲900%

3.5萬船員、郵輪乘客仍困波灣 中東機票瘋漲900%
中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢

中東航班大亂、機票瘋漲900% 亞洲航空公司有一優勢
首艘中國籍豪華郵輪「招商伊敦號」掛牌轉讓 底價29億元

首艘中國籍豪華郵輪「招商伊敦號」掛牌轉讓 底價29億元
美以襲伊╱操作錯誤？大馬士革飛上海 驚現382萬人民幣天價機票

美以襲伊╱操作錯誤？大馬士革飛上海 驚現382萬人民幣天價機票

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚