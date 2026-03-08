中東衝突美資紛紛流入香港避險 官員稱凸顯「安全港」角色

財政司長陳茂波7日出席香港新聞博覽館講座，談到近日中東局勢，形容香港「有危有機」，其中貿易出口運費成本增，亦同時見不少美國資金流入香港「避險」。（中通社）

中東衝突持續，財政司司長陳茂波7日表示，香港 在中東衝突中有危有機，在貿易上氣氛持續緊張，令出口運費增加及風險較高，亦提高營運成本。但近日香港金融市場相對穩定，原因是2700多間上市公司中，58%是內地公司，且占成交量八成，股市表現與內地經濟關係比較密切。再者，在地緣政局下，全球資金避險情況，見到不少美國資金流入香港。

大公報報導，陳茂波7日在香港新聞博覽館舉行的講座上指出，「在現時的局勢，內地是一個難得安全穩定的地方。由於內地經濟穩定增長，作為香港經濟最大腹地，這是我們最大的底氣。」談及中東戰事，陳茂波對香港經濟頗有信心。

陳茂波指出，中東資金以往主要是投資歐美市場，但數年前開始，已意識到要分散投資，將資產投入中國和亞洲市場。在戰爭格局下，香港有危有機，金融市場得益較大，過去數日金融市場仍相對穩定，當局亦一直留意金融體系，可以說過去一段時間都是正常水平，沒有什麼特別值得擔心的地方。

財經事務及庫務局局長許正宇亦大派「定心丸」，他在電台節目中指出，中東在能源輸出等方面有相當重要性，若現時動盪情況持續，會對國際經濟有影響，特區政府會持續監察，了解香港如何適時處理相關情況。但他強調，中東局勢凸顯了香港安全港角色，在大變局下擁有優勢，當局會繼續加大中長期方面的工作。

許正宇指出，作為政策制定者，面對任何變化都要做對的事，推出不同措施，維持市場穩定。至於香港首兩個月，已有20家新股上市，資金總額達800億港元（約102億美元）。他形容香港新股管線強勁，不少公司願意來港作融資，可見投資者對香港市場的重視。

港府勞工及福利局局長孫玉菡也說，中東緊張局勢，香港中至長期搶人才更有優勢，因為香港安全穩定的環境是其中一項最吸引人才的特點，國際局勢不穩，使這個優勢更加突顯，增加香港競爭力。他稱港府各項搶人才政策實施三年，至今有約27萬名人才抵港，當中高才通佔了四成人數。

此外，香港文匯報報導，特區政府繼續積極為身處中東當地的港人提供協助。截至7日下午5時，入境事務處共接獲約800名身在中東地區的港人查詢，包括最新航班及行程安排，當中超過300人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。入境事務處會繼續與查詢的港人保持聯絡。

特區政府已與阿聯酋航空作出安排，讓有特別需要（例如長期病患、孕婦及幼童）的港人盡快回港。經駐迪拜經貿辦人員到場支援及協助理順離境安排後，當中七人乘坐阿聯酋航空7日直航的航班回港。特區政府會爭取在未來數天的航班繼續有關安排。