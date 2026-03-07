中大教授澳洲度假潛男校偽裝學生偷拍 被逮後跪地求饒

46歲中大商學院金融學系教授李兆恆，近日被揭發在澳洲 雪梨度假時，購入校服並偽裝成當地四間男校的學生潛入校內，偷拍至少36名學生。澳洲傳媒報導，他被當地警方拘捕後於庭上承認一項「跟蹤或恐嚇罪」，和兩項「非法侵入罪」，判18個月有條件釋放，獲准保釋外出至6日回港。中大稱已暫停該名教員職務，並會成立委員會調查事件，如涉違反操守，會嚴肅處理。

明報報導，據澳洲《每日電訊報》報導，加拿大籍的李兆恆自上月27日抵達雪梨，先後購入四間知名男校的校服，包括河景聖依納爵學院（Saint Ignatius' College Riverview）、雪梨男子中學（Sydney Boys High School）、位於薩默希爾的三一文法學校（Trinity Grammar School），以及雪梨文法學校（Sydney Grammar School，SGS），偽裝成學生潛入校園偷拍。

家長吳先生的兒子就讀SGS 11年級，他引述其他學生及家長目擊稱，3日放學時，李身穿SGS校服，包括一件藍色短袖恤衫和灰色短褲，背上書包在海德公園試圖混入一群正在放學的男生。由於李身穿的灰色短褲屬小學部款式，加上書包較其他學生扁塌，很快引起學校保安注意，並上前詢間李屬學校的哪個社（House）。李支吾以對並轉身逃跑，最後被保安撂倒並報警。

由吳先生向明報提供的影片可見，李兆恆被保安撂倒後掩面跪地，求饒道：「Sorry, I am so sorry!」據報導，警方其後到場將李拘捕，不准保釋，搜查人員亦於李的酒店房間搜出另外三間學校的校服、兩隻USB手指、一部手提電腦，以及載有至少36名學生偷拍照的手提電話。

報導稱，李兆恆向當地警方承認曾跟蹤男學生，但穿校服和拍攝則純屬「興趣（Hobby）」；他在庭上承認一項「跟蹤或恐嚇罪」和兩項「非法侵入罪」，被判18個月有條件釋放，獲准保釋外出至6日回港。報導又指，李早於2020年便曾身穿SGS校服現身校園，並嘗試向校服商購買及膝長襪，最終被舉報。

李兆恆過去曾出任中大金融學系譚炳照精算學教授，曾獲時任商學院署理院長舒濤讚揚於精算科學領域有卓越成就，相信能「為香港、國家，以至全球精算保險業的發展作出重大貢獻」。