長和出售全球43港口受阻 各方盼川習會達成政治突破

香港首富李嘉誠旗下長和集團出售全球港口受阻，彭博6日報導，目前各方把希望寄託在美國總統川普與中國國家主席習近平3月底即將在北京進行的會晤，取得政治上突破。圖為一艘貨輪在巴拿馬運河上航行。（新華社資料照片）

香港首富李嘉誠旗下長和集團去年3月宣布，出售包括巴拿馬運河兩端港口在內的全球43個港口，但一年過去，計畫未有重大進展。彭博6日報導，目前各方把希望寄託在美國總統川普 與中國國家主席習近平 3月底即將在北京進行的會晤，取得政治上突破。

報導引述知情人士表示，近幾個月來，雖然長和與買方財團的談判進展甚微，不過交易並未徹底告吹。買方財團成員包括美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）、義大利Aponte家族旗下地中海航運（MSC），以及後來代表北京利益而加入談判的中國國有航運巨頭中國遠洋海運集團。

知情人士說，各方希望中美領導人峰會能帶來政治突破，為交易完成鋪平道路。但也表示目前尚不能保證在川普訪問中國期間，這筆交易會列入元首峰會的重點議題。

美國目前單方面透露，川普預計於3月31日至4月2日訪問中國中國並會見習近平。而中方仍未確認川普到訪的消息，但重申元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用。

長和集團去年3月宣布出售涉及23個國家的43個海外港口業務，交易規模上看230億美元，其中包含巴拿馬運河兩端最具戰略地位，也是中美博弈重點的港口，即太平洋側的巴爾博亞（Balboa）與大西洋側的克里斯托瓦爾（Cristobal）港口。

不過，這項港口交易接連遭遇挫敗，前景並不明朗。新加坡聯合早報指出，除了北京方面長期對交易提出異議之外，上個月，巴拿馬最高法院裁定長和在巴拿馬運河兩端的兩座港口的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管港口。

此外，隨著美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，全球關鍵航道荷莫茲海峽近乎停擺，進一步凸顯港口資產對地緣政治衝擊的高度敏感。有鑒於長和待售港口中有七個位於中東，該地區局勢的不確定性如今可能壓低交易估值，甚至令交易徹底告吹。

另據明報報導，長和6日公布，已就巴拿馬政府強行接管旗下附屬巴拿馬港口公司在當地兩個貨櫃碼頭營運的事宜，進一步加強法律應對措施。集團早前根據一項適用及訂明國際仲裁機制的投資保護條約，向巴拿馬政府發出爭議通知。此外，集團知悉巴拿馬港口公司已就第23號行政法令提出行政呈請，要求重新考慮。