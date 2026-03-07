黎智英重判20年律師團隊不上訴 子女寄望川習會政治解決

壹傳媒創辦人黎智英(中)涉犯香港國安法被判刑20年，其香港律師團隊6日向港媒確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。(中通社)

現年78歲的壹傳媒創辦人黎智英 ，早前被裁定串謀勾結外力、煽動等三罪成立，上月被判有期徒刑20年，為港版國安法 生效以來最嚴厲判決。黎智英的香港律師團隊6日向港媒確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。

綜合香港明報、網媒「法庭線」報導，黎智英的香港律師團隊6日確認，黎智英不會就定罪及刑期提出上訴。

蘋果國安案上月宣判，黎智英被判囚20年，同案八名認罪被告，包括律師助理陳梓華、「12港人」之一李宇軒，以及前《蘋果》高層張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇，分別判囚6年3個月至10年。被判有期徒刑10年的前蘋果日報主筆馮偉光，已於本月2日提出刑期上訴，案件暫未排期聆訊。

報導指出，黎智英子女早前罪成後，均先後公開質疑上訴用處，形容目前應尋求政治解決令黎智英獲釋。美國總統川普先前稱，去年底與中國國家主席習近平在南韓會面時，曾向習提及考慮釋放黎智英。川普預計本月底訪問北京，屆時是否談及黎智英案，備受矚目。

此前，黎智英被控欺詐案剛獲撤罪。他被指向科技園公司隱瞞違反將軍澳工業邨租契，2022年遭判囚5年9個月，案件在2月26日上訴成功，其定罪與刑罰獲得撤銷。

BBC指出，黎智英因國安案被判的20年，其中兩年與欺詐案同期執行，但因欺詐刑期被撤銷，國安案刑期提早計算，出獄時間有所縮減，但仍要服刑至2040年。自2020年以來，黎智英一直處於被關押狀態。

此外，前香港眾志秘書長黃之鋒被控串謀勾結外國勢力，6日在西九龍法院提訊，據報導，法官應辯方申請，將案件押後至5月14日再提訊。

中央社綜合媒體報導，這起案件由國安法指定法官審理，控罪指黃之鋒於2020年7月至11月期間，與前香港眾志主席羅冠聰及其他人，串謀請求外國對香港或中國實施制裁或其他敵對行動。

黃之鋒已因另一起顛覆政權案被判刑，正在服刑中。

2024年11月19日，香港45名泛民主派人士因觸犯串謀顛覆國家政權罪被判刑，其中黃之鋒被判入獄4年8個月。

提訊是指執法人員、檢察官或法官將關押中（如羈押或服刑中）的被告、人犯從看守所或監獄提出，到法院等接受審訊或訊問的程序，通常為進行審前準備、調查、聲請具保或確認檢控程序。