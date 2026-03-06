驚蟄「打小人」 香港鵝頸橋底湧人潮 波蘭旅客想打川普

3月5日是農曆驚蟄，祈求轉運，香港銅鑼灣鵝頸橋下，市民與遊客混雜其間，等待著一場特殊民俗儀式「打小人」。（中通社）

3月5日適逢24節氣中的「驚蟄」，民間傳統視之為祭白虎、驅霉運及「打小人」的最佳時機，衍生出獨特的非遺文化，香港著名「打小人」熱點銅鑼灣鵝頸橋底5日自清晨起便湧現人潮，下午時段更一度超過200人排隊等候，需輪候近兩小時。

大公、文匯報報導，當中包括不少海內外遊客，有內地遊客透過小紅書 或抖音社交平台的攻略介紹，專程赴港體驗這項「沉浸式」的民間風俗，有旅客做足攻略，到場前已選定心儀的神婆；更有英國旅客要打的小人是前女友以至討厭的曼聯球星里奧費迪南。有檔主透露，今年求轉運的客人明顯增多，訂單達逾千份之多。

5日鵝頸橋底整日人潮不絕，下午目測有約二、三百人排隊，傍晚人潮更是水洩不通，拍打聲此起彼落，普遍人希望「打走」職場及生活中的小人，祈求事事順利。現場所見，「打小人」每次收費50港元（約6.3元），與去年相若，光顧熱門的「打小人」攤檔，須等候兩小時以上。

中東戰火未停，不少人許願世界和平。波蘭 旅客Rafal赴港旅遊三周，他5日到「打小人」攤位前，笑稱也想寫美國總統川普 的名字，最希望盡快停戰，「二戰時波蘭傷亡慘重，所以自己也能與中東人民感同身受，不想再有更多人受傷。」

農業社會相傳，在驚蟄那天響起的春雷會驚醒百蟲，侵害農作物，因此民間有「驚蟄祭白虎」的習俗，祈求以百獸之首──白虎來鎮壓百毒蟲害，消災解難。這一習俗已被列入香港非物質文化遺產清單項目。