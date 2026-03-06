我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

驚蟄「打小人」 香港鵝頸橋底湧人潮 波蘭旅客想打川普

香港新聞組／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
3月5日是農曆驚蟄，祈求轉運，香港銅鑼灣鵝頸橋下，市民與遊客混雜其間，等待著一場特殊民俗儀式「打小人」。（中通社）
3月5日是農曆驚蟄，祈求轉運，香港銅鑼灣鵝頸橋下，市民與遊客混雜其間，等待著一場特殊民俗儀式「打小人」。（中通社）

3月5日適逢24節氣中的「驚蟄」，民間傳統視之為祭白虎、驅霉運及「打小人」的最佳時機，衍生出獨特的非遺文化，香港著名「打小人」熱點銅鑼灣鵝頸橋底5日自清晨起便湧現人潮，下午時段更一度超過200人排隊等候，需輪候近兩小時。

大公、文匯報報導，當中包括不少海內外遊客，有內地遊客透過小紅書或抖音社交平台的攻略介紹，專程赴港體驗這項「沉浸式」的民間風俗，有旅客做足攻略，到場前已選定心儀的神婆；更有英國旅客要打的小人是前女友以至討厭的曼聯球星里奧費迪南。有檔主透露，今年求轉運的客人明顯增多，訂單達逾千份之多。

5日鵝頸橋底整日人潮不絕，下午目測有約二、三百人排隊，傍晚人潮更是水洩不通，拍打聲此起彼落，普遍人希望「打走」職場及生活中的小人，祈求事事順利。現場所見，「打小人」每次收費50港元（約6.3元），與去年相若，光顧熱門的「打小人」攤檔，須等候兩小時以上。

中東戰火未停，不少人許願世界和平。波蘭旅客Rafal赴港旅遊三周，他5日到「打小人」攤位前，笑稱也想寫美國總統川普的名字，最希望盡快停戰，「二戰時波蘭傷亡慘重，所以自己也能與中東人民感同身受，不想再有更多人受傷。」

農業社會相傳，在驚蟄那天響起的春雷會驚醒百蟲，侵害農作物，因此民間有「驚蟄祭白虎」的習俗，祈求以百獸之首──白虎來鎮壓百毒蟲害，消災解難。這一習俗已被列入香港非物質文化遺產清單項目。

3月5日是農曆驚蟄，祈求轉運，香港銅鑼灣鵝頸橋下特殊儀式「打小人」，橋下陰影處，...
3月5日是農曆驚蟄，祈求轉運，香港銅鑼灣鵝頸橋下特殊儀式「打小人」，橋下陰影處，十數位「神婆」各自占據一方天地，眾多市民與遊客排隊輪候，祈願新一年遠離是非。（中通社）

世報陪您半世紀

小紅書 川普 波蘭

上一則

保命主義興起 盤點新時代消費11趨勢

下一則

恒生大學研究：畢業後簽證靈活 港博士教育力壓這3國家

延伸閱讀

5日晚10時入驚蟄 四生肖留意血光之災 調理首重「春夏養陽」

5日晚10時入驚蟄 四生肖留意血光之災 調理首重「春夏養陽」
中東戰後首批杜拜旅客返台 20多人滯留卡達包車「逃難」

中東戰後首批杜拜旅客返台 20多人滯留卡達包車「逃難」
驚蟄強碰天赦日…4生肖將翻身 晚7時前把握轉運關鍵

驚蟄強碰天赦日…4生肖將翻身 晚7時前把握轉運關鍵
中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不去 20多人包車「逃難」

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不去 20多人包車「逃難」

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點