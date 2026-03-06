恒生大學研究：畢業後簽證靈活 港博士教育力壓這3國家

香港 恒生大學5日發布首項聚焦博士教育政策與學生體驗的跨區域比較研究，在系統分析多個高等教育樞紐的政策條件及各地博士生及大學管理人員深度訪談，初步結果顯示，香港憑藉靈活的畢業後簽證／簽註、具競爭力的博士獎學金計畫以及蓬勃的研究氛圍，力壓英國、新加坡 及馬來西亞等地，成為博士教育的國際熱門選擇。

大公、文匯報報導，研究由恒大、香港理工大學、英國杜倫大學聯合進行，獲特首政策組公共政策研究資助計畫資助。團隊走訪香港、新加坡、馬來西亞及英國，訪問50名博士生及大學管理人員，配合問卷分析選擇深造地點的核心因素。初步結果指香港在吸引及留住高質素博士生方面優勢突出，其中移居政策與畢業後發展空間被受訪者列為最核心因素。

研究指，香港推行的高端人才通行證計畫及非本地畢業生留港／回港就業安排，給予畢業生最長24個月無聘用逗留期，獲受訪者一致好評。相比下英國畢業後簽證選擇雖多，但高昂簽證費及醫療費令不少人卻步；新加坡就業機會充足，但工作簽證 須符合聘用資格及薪酬門檻；馬來西亞工作簽證則高度依賴僱主擔保。受訪者普遍認同清晰穩定、成本可控的移居政策，是職涯規畫與長遠定居的重要考慮。

此外受訪者一致認同「香港博士研究生獎學金計畫（HKPFS）」的國際競爭力，不僅全額覆蓋學費，更提供充裕生活津貼。對比下英國及星馬整體配套吸引力稍遜。研究指單靠資助難留住人才，導師質素、院校聲譽、研究氛圍及長遠事業前景，同樣是影響人才選擇核心要素。研究指香港容許博士生攜家屬赴港，配偶更可開放就業，安排獲眾多受訪者稱讚。惟高昂生活成本亦是部分人才的考量因素，香港此範疇吸引力相對較弱。