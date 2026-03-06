我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

涉監控在英港人羅冠聰… 香港駐英人員違英國安法受審

香港新聞組／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港派駐英國人員涉英國國安法的案件近日開審，被告被控為香港在英國從事「影子警察」，監控在英港人及香港民主派人士。

中央社引述明報報導，這名人員為65歲香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，原為退休香港警官，他被控違反英國國安法；控方在庭上進行開案陳辭時，指袁松彪和同案另一名被告、英國前邊境人員衛志樑（音譯），為香港在英國從事「影子警察」，監控在英港人及香港民主派人士。

控方在庭上展示多條訊息，指控衛志樑自2020年起，在前香港高級警員指示下，滲透及接近「黃圈」（香港反送中運動支持者）及在英港人，並蒐集前民主派議員羅冠聰及許智峯的資料。

控方指控兩人是在多名前香港警員指示下行事。控方又指控袁松彪涉嫌蒐集對香港當局有用的情報，並透過經貿辦帳戶付款給衛志樑，行為超出經貿辦行政經理的職務。袁松彪及衛志樑各被控兩項罪名，後者另加控一項公職人員行為失當罪。

綜合各方報導，英國當局於2024年依國安法起訴袁松彪、衛志樑及英國退役軍人崔克特，指他們涉嫌在當地為香港從事情報工作並監控流亡當地的港人。

報導指出，袁松彪曾任香港警司；崔克特被起訴後不久，被發現在倫敦附近一個公園死亡。

香港當局曾就袁松彪被捕一事接觸英國駐港總領事館人員，要求英方公布事件詳情及公正處理事件。

中國駐倫敦大使館指控英國捏造對這兩人的指控，並表示英國無權干涉香港事務。

世報陪您半世紀

香港

上一則

恒生大學研究：畢業後簽證靈活 港博士教育力壓這3國家

下一則

現代神農嘗百草 湖南女大生上山採藥走紅 提醒一事別模仿

延伸閱讀

37歲男警1天12度私用港警查案系統 提堂准保釋候訊

37歲男警1天12度私用港警查案系統 提堂准保釋候訊
替中國監控旅英香港異議人士 兩名男子倫敦受審

替中國監控旅英香港異議人士 兩名男子倫敦受審
英國再爆共諜案 執政黨工黨籍議員間接證實配偶被捕

英國再爆共諜案 執政黨工黨籍議員間接證實配偶被捕
英國再爆共諜疑雲 英官員：已向中方表達強烈關切

英國再爆共諜疑雲 英官員：已向中方表達強烈關切

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點