十五五再設港澳專章 提加快北都建設 鞏離岸人民幣樞紐

香港新聞組／香港6日電
香港特首李家超4日在北京接受媒體專訪強調， 對接國家戰略，香港將首次制定五年規畫。 (中新社)
全國人大會議3月5日開幕，會議審查「十五五」規畫綱要草案，提出支持香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心，支持香港建設國際創新科技中心、加強離岸人民幣業務樞紐、深化國際法律及解決爭議服務中心等，並加速北都建設及建設廣州至珠海（澳門）高鐵，「推進港深西部鐵路前期工作」兩個工程發展項目。

「香港北部都會區」（Northern Metropolis，簡稱「北都」）是香港政府為促進區域經濟增長及加強與大灣區融合而推行的重大策略發展計畫。

在全國兩會上，官方公布的「十五五」規畫綱要草案（國民經濟和社會發展第十五個五年規畫）確認再次設立港澳專章。這是自「十二五」規畫以來，國家連續第五次在五年規畫中為港澳單獨成章，顯示中央對港澳發展的高度重視。

明報報導，有港區人代認為反映北都「升格」至國家戰略。草案亦承接上一份五年規畫，觸及對香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐地位的表述，但今次提出更多、更具體金融發展方向，例如加強離岸人民幣業務樞紐、國際風險管理中心功能，建構大宗商品交易生態圈及高增值供應鏈服務中心。

據報導，全份「十五五」規畫綱要草案分18篇，各設分章闡述，涉港澳部分的章節屬第17篇「堅持和完善一國兩制及推進祖國統一」，談及港澳及台灣，結構與「十四五」規畫綱要一致。有關港澳部分同見於「促進香港、澳門長期繁榮穩定」分章，首節承接「十四五」規畫綱要，提到支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，不過今次草案表明要加快北都建設，也新增「支持港澳打造國際高端人才集聚高地」的表述。

據報導，另一節有關「支持港澳更好融入和服務國家發展大局」，與「十四五」規畫綱要同樣提出加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，有序推進與內地金融市場互聯互通。今次新增部分包括深化與內地產學研創新協同，促進粵港澳港口、機場和軌道交通協同發展，推進港深西部鐵路前期工作，以及發揮專業服務優勢，協助企業「走出去」。

報導說，身兼立法會議員的港區人代梁美芬說，港府將推出北都專屬法例「拆牆鬆綁」，立法會要「加快車」審議。

全國政協14屆四次會議5日特邀香港人士界別小組會議在北京舉行。 (中新社)
