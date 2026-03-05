我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

滯中東100港人已撤 有人躲防空洞10次 買機票不保證起飛

香港新聞組／香港5日電
因中東局勢滯留杜拜的香港人，包括香港賽馬會騎師田泰安、旅遊團，4日晚間搭乘阿聯酋航空航班抵達香港國際機場，安全回家。(中通社)
因中東局勢滯留杜拜的香港人，包括香港賽馬會騎師田泰安、旅遊團，4日晚間搭乘阿聯酋航空航班抵達香港國際機場，安全回家。(中通社)

美國聯合以色列2月28日對伊朗發動軍事行動，導致中東局勢緊張，阿聯酋連日封閉空域，重要航空中轉站杜拜國際機場停運，大批旅客包括香港旅行團、港隊女足和賽馬團隊等滯留當地。直至3月2日杜拜機場有限度恢復運作後，4日晚上10時才有開戰以來，首班由阿聯酋航空營運從杜拜返港的直航航班EK380抵港。期間，有乘客家人一早在抵港大堂守候，有家人重逢一刻忍不住相擁而泣。

綜合大公、文匯報、明報報導，港府發言人表示，入境處至4日下午5時，共接到約680名身在中東的港人查詢，包括最新航班及行程安排，當中約100人已離開當地，其餘均報稱身處安全地方；查詢中近九成人身處阿聯酋。發言人稱，據當地機場資訊，4日有航班從杜拜出發到香港、廣州及台北等地，會繼續密切留意情況。

機管局的統計則顯示，4日截至下中午5時，全日取消11班航班，5日則有5班航班取消。阿聯酋航空網站顯示，5日由杜拜起飛的兩班直抵香港的航班，機票均已售罄；有港人直言：「雖然買了機票，也不一定保證可起飛。」

一度滯留杜拜的香港女子足球代表隊，香港足總稱隊員已順利抵達曼谷，將於7日啟程回港。

香港「昇瀧駒」作賽團隊原定2月28日晚回程，惟一直滯留當地，4日終於返港的包括騎師田泰安與妻女等。杜拜棕櫚島附近酒店日前遭空襲，田泰安稱2月28日晚聽到天空有很多異響，感到非常可怕、壓力很大，他連日不斷試圖買機票，4度被取消航班；今次乘搭的航班爆滿，對終能回港感到幸運及高興。

港人劉先生與未婚妻到以色列旅行，2月28日早上剛抵達特拉維夫機場就聽到防空警報，更首次要逃入避難所，他說：「導彈警報響起，我們要去避難所。」當日，他們幾乎每隔半小時就要躲到防空洞，「那一天我們去了約10次左右，我們下了飛機、領取行李後，便已經首次到防空洞，我是第一次去以色列，所以我有些害怕。防空洞內的情況比較輕鬆，沒有人哭或情緒激動，都是很開心在等、看電話，有些人拍照。」其後他們轉往耶路撒冷，遇見導彈被擊落。

抵港的永安旅遊旅行團郭小姐直言「畢生難忘」，他們一團12人共在杜拜滯留了6天，因旅行團住在舊城區一邊，感覺較安全。對於能安全回港的心情，她稱「非常開心，我真的好開心回來，香港是最安全的」。

世報陪您半世紀

香港 以色列 杜拜

上一則

日本「撞人族」滋擾華人 中使館示警：近期避免赴日

下一則

人大：中央續惠港 特首：速推5年規畫 全方位對接十五五

延伸閱讀

影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客抵台

影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客抵台
美伊開戰首架杜拜班機抵台 旅客開心接機者泣不成聲

美伊開戰首架杜拜班機抵台 旅客開心接機者泣不成聲
中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人

中東戰事逾萬航班取消 150萬旅客受困 各國急派專機接人
南加華人砸千元 搭車逃離杜拜

南加華人砸千元 搭車逃離杜拜

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成