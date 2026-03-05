滯中東100港人已撤 有人躲防空洞10次 買機票不保證起飛

因中東局勢滯留杜拜的香港人，包括香港賽馬會騎師田泰安、旅遊團，4日晚間搭乘阿聯酋航空航班抵達香港國際機場，安全回家。(中通社)

美國聯合以色列 2月28日對伊朗發動軍事行動，導致中東局勢緊張，阿聯酋連日封閉空域，重要航空中轉站杜拜 國際機場停運，大批旅客包括香港 旅行團、港隊女足和賽馬團隊等滯留當地。直至3月2日杜拜機場有限度恢復運作後，4日晚上10時才有開戰以來，首班由阿聯酋航空營運從杜拜返港的直航航班EK380抵港。期間，有乘客家人一早在抵港大堂守候，有家人重逢一刻忍不住相擁而泣。

綜合大公、文匯報、明報報導，港府發言人表示，入境處至4日下午5時，共接到約680名身在中東的港人查詢，包括最新航班及行程安排，當中約100人已離開當地，其餘均報稱身處安全地方；查詢中近九成人身處阿聯酋。發言人稱，據當地機場資訊，4日有航班從杜拜出發到香港、廣州及台北等地，會繼續密切留意情況。

機管局的統計則顯示，4日截至下中午5時，全日取消11班航班，5日則有5班航班取消。阿聯酋航空網站顯示，5日由杜拜起飛的兩班直抵香港的航班，機票均已售罄；有港人直言：「雖然買了機票，也不一定保證可起飛。」

一度滯留杜拜的香港女子足球代表隊，香港足總稱隊員已順利抵達曼谷，將於7日啟程回港。

香港「昇瀧駒」作賽團隊原定2月28日晚回程，惟一直滯留當地，4日終於返港的包括騎師田泰安與妻女等。杜拜棕櫚島附近酒店日前遭空襲，田泰安稱2月28日晚聽到天空有很多異響，感到非常可怕、壓力很大，他連日不斷試圖買機票，4度被取消航班；今次乘搭的航班爆滿，對終能回港感到幸運及高興。

港人劉先生與未婚妻到以色列旅行，2月28日早上剛抵達特拉維夫機場就聽到防空警報，更首次要逃入避難所，他說：「導彈警報響起，我們要去避難所。」當日，他們幾乎每隔半小時就要躲到防空洞，「那一天我們去了約10次左右，我們下了飛機、領取行李後，便已經首次到防空洞，我是第一次去以色列，所以我有些害怕。防空洞內的情況比較輕鬆，沒有人哭或情緒激動，都是很開心在等、看電話，有些人拍照。」其後他們轉往耶路撒冷，遇見導彈被擊落。

抵港的永安旅遊旅行團郭小姐直言「畢生難忘」，他們一團12人共在杜拜滯留了6天，因旅行團住在舊城區一邊，感覺較安全。對於能安全回港的心情，她稱「非常開心，我真的好開心回來，香港是最安全的」。