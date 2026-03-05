2個港人1個肥 全港體重管理 3年內拚肥胖率降50%以下

香港成年人超重過去10年持續上升，由2014年的47%升至2022年的51.3%；圖為旺角鬧市。(中通社)

港府衛生署衛生防護中心非傳染病處主任奚安妮表示，香港成年人的超重及肥胖年齡標準化普遍率，過去10年持續上升，由2014年的47%升至2022年的51.3%。《行動計劃》目標在三年內，將港人肥胖率降至五成以下，首年望提升市民對體重管理的意識，後續將強化基層醫療的「守門人」角色，並促進中西醫協作。

大公報報導，立法會議員陳永光表示，體重管理屬中醫治未病理念的重要應用場景，中西醫協作結合營養師和西藥介入，料能有更佳效果。

奚安妮表示，香港65%的超重人士認為自己體重過輕或「適中」，有40%在調查前12個月無採取體重管理行為，顯示市民對自身體重存在誤解。

「體重管理行動計畫」為期三年，按年度訂立不同主題，包括「提高意識」、「積極改變」和「持續成為生活的一部分」。行動計畫提出5項方針和15項具體目標，推動全港體重管理。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，「行動計畫」貫穿全生命周期，從孕期營養、學齡期的習慣養成、職場成年人的健康管理，到銀齡階段的機能維持，提供支援。首年希望提升市民對體重指數的認知及自我管理能力，後續致力強化基層醫療的「守門人」角色，將促進中西醫協作。

「行動計畫」的15項目標當中，包括通過跨專業管理團隊協作，提倡融合中醫原則的體重管理。中醫藥處、衛生署、醫管局將制定以實證為本的中醫體重管理指引，讓中醫師具備為服務使用者提供體重管理、飲食和運動建議的技能；以及建立清晰的篩查框架、臨床醫療指引與中西醫專業人士之間的跨專業轉介途徑。

「行動計畫」訂下20項績效指標，其中，基層醫療署、醫管局將在今年，為不理想體重人士制定並實施相關的護理及轉介指南；衛生署、基層醫療署、中醫藥處、醫管局將在2028年或之前，在基層預防護理服務下，為服務使用者篩查BMI，並作出初步介入措施，必要時進一步進行跨專業轉介。奚安妮稱，部分未能靠自己減重的市民，希望能透過醫療來科學化管理體重，他們可到地區康健中心進行評估，需要時可獲轉介至醫管局專科跟進。