吃甜品被鄰座鸚鵡咬傷 港女怨主人道歉輕佻報警求助

港府擬放寬狗隻進食肆，寵物 共融議題備受關注。近日有女生在Threads發帖，公開母親在甜品店遭鄰枱客人的鸚鵡襲擊受傷的經歷，樓主不滿女主人事後態度輕佻，僅以一臉晦氣及不屑態度講「對不起囉」，認為道歉欠誠懇，終報警求助。

大公、文匯報報導，不少網民力撐樓主，批評主人攜寵物到食肆有責任好好看管，亦有人嫌報警小題大做，激發熱議。樓主憶述日前與母親光顧九龍城一糖水店，坐下發現鄰枱有食客放鸚鵡在肩膀，好奇下舉手機拍攝，鸚鵡突飛起「整到」其母親。

母女商議是否轉枱，鸚鵡再失控亂飛，還直接降落其母肩膀，並咬其背脊。其母受驚推開鸚鵡，主人才拉繩制止。樓主轉枱後發現母親肩膀驚現抓痕及「紅了」，加上不滿主人僅向其母低聲說句「不好意思」，連甜品也沒吃便憤然離開。

警察到場向雙方和甜品店了解經過並嘗試調解，樓主最終獲發附案件編號的紙條，以便若母親傷勢惡化可用作民事索償。

樓主留言強調報警非為索賠，主要不滿女主人的態度，明明對方不是，「但我要求你道歉，仲好似要我求你，係我錯咁」；另日後如需民事索償也能掌握對方資料跟進。