我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

吃甜品被鄰座鸚鵡咬傷 港女怨主人道歉輕佻報警求助

香港新聞組／香港5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

港府擬放寬狗隻進食肆，寵物共融議題備受關注。近日有女生在Threads發帖，公開母親在甜品店遭鄰枱客人的鸚鵡襲擊受傷的經歷，樓主不滿女主人事後態度輕佻，僅以一臉晦氣及不屑態度講「對不起囉」，認為道歉欠誠懇，終報警求助。

大公、文匯報報導，不少網民力撐樓主，批評主人攜寵物到食肆有責任好好看管，亦有人嫌報警小題大做，激發熱議。樓主憶述日前與母親光顧九龍城一糖水店，坐下發現鄰枱有食客放鸚鵡在肩膀，好奇下舉手機拍攝，鸚鵡突飛起「整到」其母親。

母女商議是否轉枱，鸚鵡再失控亂飛，還直接降落其母肩膀，並咬其背脊。其母受驚推開鸚鵡，主人才拉繩制止。樓主轉枱後發現母親肩膀驚現抓痕及「紅了」，加上不滿主人僅向其母低聲說句「不好意思」，連甜品也沒吃便憤然離開。

警察到場向雙方和甜品店了解經過並嘗試調解，樓主最終獲發附案件編號的紙條，以便若母親傷勢惡化可用作民事索償。

樓主留言強調報警非為索賠，主要不滿女主人的態度，明明對方不是，「但我要求你道歉，仲好似要我求你，係我錯咁」；另日後如需民事索償也能掌握對方資料跟進。

世報陪您半世紀

寵物

上一則

中國AI進入爆發期 模型使用量首度超車美國

下一則

馬雲、阿里管理層罕見齊聚 外界解讀：AI成發展最核心

延伸閱讀

她用AI生成「食物發霉照」索償13次 業者氣炸報警逮人

她用AI生成「食物發霉照」索償13次 業者氣炸報警逮人
粵女童投餵獅子遭扯褲撕咬 險被拖進籠 眾人圍觀僅他相救

粵女童投餵獅子遭扯褲撕咬 險被拖進籠 眾人圍觀僅他相救

學童在超商吃麥當勞被公審「品德教育」 店長和教練發聲

學童在超商吃麥當勞被公審「品德教育」 店長和教練發聲
台女童在澀谷被撞飛 媽媽心疼自責道歉、各國網友聲援譴責暴力

台女童在澀谷被撞飛 媽媽心疼自責道歉、各國網友聲援譴責暴力

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成