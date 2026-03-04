政經轉變 香港親中網媒「港人講地」傳熄燈 社長：誤傳

親中網媒「港人講地」傳結束營運，社長澄清消息屬「誤傳」。（網頁截圖）

為「唱好」香港 而成立的「圈傳媒」旗下親中網媒「港人講地」，近日傳出結束營運的消息，原因是政經環境轉變及財源不足。圈傳媒總社長張瑞蓮2日午澄清「港人講地」並非結業，指近日有依法按個別同事的合約通知期解雇部分同事，「可能因此誤傳兩個月後結業的消息」。

港媒報導，「港人講地」的網頁及臉書專頁2日仍有更新，YouTube頻道1日亦有上傳新影片，旗下網媒包括「港人講地」的「圈傳媒」，是香港齊心基金會轄下的媒體於2013年成立。

香港齊心基金會於2012年7月成立，當時梁振英剛上任特首，其後持續發放有關梁振英的消息及新聞稿，被視為「梁營」平台。基金會轄下有「圈傳媒」，而「圈傳媒」之下的網媒包括「港人講地」、「K2秀」、「GagyTV」及「BeyondHeadlines」。

由於近年香港政經環境轉變，加上財務捉襟見肘，不少具建制派背景的智庫已淡出公眾視線，或是結束營運，部分網媒也不例外，包括「港人講地」。

報導引述多名知情人士說，「港人講地」近日通知員工即將結束營運，預料營運至4月24日，已有職員開始尋找新工作。

張瑞蓮澄清傳聞指，「港人講地」的多個附屬社交媒體帳號共擁有超過200萬粉絲，近開發的英語平台的境外粉絲量也超過130萬，「相信繼續得到大家的支持，這些品牌、平台與內容都會一直存在」。

報導又引述熟悉情況的人士說，「港人講地」結束營運乃「自然發生的事」，因近年社會環境改變，發展需求已有不同；至於是資源問題或其他原因，則不必太多猜測。

不過，在香港先後實施港區國安法和維護國安全條例後，目前香港已相對變得穩定，而泛民力量已經消失，有人認為，過去針對泛民的輿論平台已沒有存在必要。

去年9月，圈傳媒與屈穎妍合著新書並舉行發布會，梁振英有出席。2024年12月19日，齊心基金會12周年活動，梁振英亦有致辭。