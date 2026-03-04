我的頻道

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

涉頻頻發布虐貓影片 14歲港生被捕 內地團夥逾百人

香港新聞組／香港4日電
一名14歲香港中學生被指參與內地恐怖虐貓群組活動，更被指是該群組的核心成員和「軍師」，早前在內地被公安抓獲，以「擾亂公共秩序罪」實施批評教育，該學生就讀於九龍一所官立中學。據悉男生已保釋，4月上旬須向警方報到。

明報報導，近日有內地及港媒報導，有人針對內地的貓義工及動物友善的社交平台群組，於群組內「洗版」式發布虐貓影片及相片。據了解，涉事團夥有逾百人，其中約50名核心成員負責殺貓、虐貓，當中七、八成未成年。

據報導，香港警方3日拘捕一名14歲男生，涉嫌殘酷對待動物。教育局稱非常關注事件，已向學校了解情況，知悉學校正按校本訓輔機制嚴肅跟進，亦會加強建立學生的正確價值觀及行為。

報導稱，警方稱早前接獲報案，指在社交媒體留意到一則帖文，懷疑有人發布涉及殘酷待貓的影片和相片。深水埗警區刑事調查隊第十隊調查後，3日在深水埗富昌邨以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名本地男生。

報導指，去年12月有人在內地的社交媒體不斷發放懷疑虐待動物的短片，公安立案調查。今年2月25日，該14歲男生從內地口岸返港時被公安截查，據悉公安本打算以「擾亂公共秩序」罪將他行政拘留5天，但由於他只有14歲，暫無執行。其後香港警方接報，調查後拘捕男生。

教育局

送槍給14歲兒導致4生喪命 喬州父被判兩罪

投資移民香港 武漢高官子涉助父洗錢 千萬港元定存疑造假

13歲女遭圍摑 有人疑亮玩具槍 港警拘捕操普通話5童黨

南加爾灣少年在家搞危險實驗？引FBI大規模突襲 律師：是誤會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

