涉頻頻發布虐貓影片 14歲港生被捕 內地團夥逾百人

一名14歲香港中學生被指參與內地恐怖虐貓群組活動，更被指是該群組的核心成員和「軍師」，早前在內地被公安抓獲，以「擾亂公共秩序罪」實施批評教育，該學生就讀於九龍一所官立中學。據悉男生已保釋，4月上旬須向警方報到。

明報報導，近日有內地及港媒報導，有人針對內地的貓義工及動物友善的社交平台群組，於群組內「洗版」式發布虐貓影片及相片。據了解，涉事團夥有逾百人，其中約50名核心成員負責殺貓、虐貓，當中七、八成未成年。

據報導，香港警方3日拘捕一名14歲男生，涉嫌殘酷對待動物。教育局 稱非常關注事件，已向學校了解情況，知悉學校正按校本訓輔機制嚴肅跟進，亦會加強建立學生的正確價值觀及行為。

報導稱，警方稱早前接獲報案，指在社交媒體留意到一則帖文，懷疑有人發布涉及殘酷待貓的影片和相片。深水埗警區刑事調查隊第十隊調查後，3日在深水埗富昌邨以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名本地男生。

報導指，去年12月有人在內地的社交媒體不斷發放懷疑虐待動物的短片，公安立案調查。今年2月25日，該14歲男生從內地口岸返港時被公安截查，據悉公安本打算以「擾亂公共秩序」罪將他行政拘留5天，但由於他只有14歲，暫無執行。其後香港警方接報，調查後拘捕男生。