港財爺：港元與美元掛鉤匯率穩定 可當全球資金安全港

中東局勢緊張，港府財政司司長陳茂波強調，投資者若想持有美元資產，但又憂心地緣政治或美國債台高築，香港可作為「安全港」。（中通社）

中東局勢轉趨緊張，觸發環球股市震盪。財政司司長陳茂波表示，香港 的核心優勢在於沒有外匯管制、資金自由進出，以及港元與美元掛鉤、匯率相對較穩定。他說，當投資者想持有美元資產，但又憂心地緣政治或美國債台高築，香港可作為「安全港」。

大公報報導，茂波表示，香港無意改動港元與美元掛鉤，亦無計畫調整1美元兌7.8港元的匯率水平。他強調，維持該制度有助於提供市場確定性及政策一致性，而聯繫匯率過去數十年讓香港作為自由港，提供穩定環境給國際投資者。

陳茂波指出，香港與伊朗的直接貿易和投資不多，但有關戰事對環球造成很大不確定性。他預計，受衝突影響，金融市場波動比較大，資金流可能轉向更快，也有不確定性，當地資金或尋求「安全港」而來到香港。他表示，港府要做好準備，小心處理金融風險，已經有足夠預案。今次衝突亦可能短期影響金價、油價以及國際貿易運輸成本，當局一直有評估風險。

美國與以色列向伊朗發動軍事行動前，預算案預測香港今年經濟增長2.5%至3.5%，陳茂波仍然相當有信心可以做到，他說外貿和金融是主要動力，而回應外圍環境，重點方向或有所調整，仍然看好金融業，很多公司想排隊赴港上市。

此外，對於近日地緣政治局勢緊張，財經事務及庫務局局長許正宇表示，在政治局勢動盪下，反而更能體現香港的優勢，包括社會的安全性、政策的穩定性，以及營商環境的可見性，這些都是「一國兩制」下的巨大優勢。

另據文匯報報導，香港金融服務界2日於香港金融大會堂舉行丙午年新春酒會，陳茂波出席致辭時透露，在內地與國際資金匯聚下，港股總市值已逼近50兆元（港幣，下同，約6.3兆美元），按年顯著上升24%；日均成交額亦增至約2600億元，按年升17%。

他強調，業界必須以「未來看今天」的前瞻視角，持續改革市場架構，並藉助「AI+」及「金融+」的結合，全方位推動香港金融業高質量發展。

在推進市場改革方面，他指港府在新一份財政預算案已訂明方向，將會帶領證監會和港交所，繼續優化上市制度、豐富產品、拓展發行人的來源、增加市場的流動性、降低交易成本，以及提升交易效率等。他形容，這是為未來發展所作的必要前置部署。