432港人受困中東 香港女足29人、4旅行團54人滯留杜拜

阿聯酋航空的旅客2日在香港國際機場報到櫃檯，詢問有關飛往杜拜航班取消的情況。(路透)

美國和以色列 空襲伊朗 ，伊朗還擊波及中東空域，戰火波及旅遊勝地兼重要航空中轉站杜拜，最少2000宗往返中東地區機場的航班取消，全球數以萬計旅客行程受影響。香港入境處表示，截至2日下午5時接獲432名身處當地的港人查詢最新航班安排等，香港女足全團29人、旅團滯留杜拜，所有人報稱身處安全地方。處方會繼續與他們保持聯絡，提供適切可行的協助。

綜合大公、文匯報、明報報導，杜拜國際機場及阿布達比國際機場遇襲，以色列和伊朗，以及周邊多個中東國家2日持續關閉全部或部分空域。杜拜機場表示，2日晚間起有限度恢復杜拜國際機場和杜拜阿勒馬克圖姆國際機場的航班。阿聯酋航空和廉航公司杜拜航空均表示，2日晚間恢復部分航班。營運阿布達比航線的阿提哈德航空則表示，3日恢復航班。

機管局表示，截至2日午5時，有14班航班取消，1班航班延誤；3日暫時有12班航班取消。據悉，正在杜拜比賽的香港女子足球代表隊，全團29人原訂8日回港行程亦可能受影響。足總表示，港隊女足暫時安全穩定。

香港國際機場螢幕上顯示，飛往中東目的地的航班已取消。(路透)

香港不少旅行團亦受影響，縱橫遊已於1日公布取消10日之前的所有阿聯酋團隊，目前仍有兩個旅行團共約20人滯留杜拜。縱橫遊常務董事袁振寧2日表示，首要任務是確保團友安全，安排他們留在酒店等待消息。永安旅遊亦有兩個旅行團共34人滯留杜拜，團友全部安全，另有近100團友無法經杜拜轉機而滯留海外。

阿聯酋港府1日表示，將承擔當地逾2萬名境外旅客滯留期間的飲食、住宿，以及更改交通安排開支。

香港有大學生滯留中東，都會大學稱，有一名學生在杜拜實習，現時身處安全地方，大學已取消原定本月前往杜拜及阿布扎比的交流活動。浸會大學稱，有一名兼職教學人員因私人行程，以及一名學生因代表香港參與國際運動賽事現時正身處中東地區，校方向各院系發出指引支援師生。城市大學稱，有3名學生正於土耳其 交流，校方一直和他們保持聯絡。

科大共有33名來自伊朗的研究生在讀，校方將確保來自中東的學生學習及校園生活不受影響。中大稱有部分中東交流生及中東學生在港就讀；理大現有約60名來自中東的學生及交換生，將提供支援，並取消原訂本周往土耳其開展的國際生招募工作。