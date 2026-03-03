香港嶺南大學大四生摘中國小姐第4名 曾當選城市小姐

我的頻道

香港新聞組／香港3日電
嶺南大學人力資源管理學四年級生廖若彤（左一）上周六參加中國小姐選拔大賽，在全國30多名晉級總決賽參賽者中獲得第四名。她希望可以同其他地區青年一齊傳承中華文化。（取材自嶺大）
大學生為港爭光的方法有很多，有人做研究尋求突破，有人爭奪運動獎牌，近日有嶺南大學女學生北上選美，奪得全國第四名，校方出稿大讚「為港爭光」，連校長秦泗釗都說「熱烈祝賀」。

明報報導，嶺大人力資源管理學四年級學生廖若彤，2月28日在福建舉行的第15屆中國小姐選拔大賽總決賽拿到好成績。

報導指出，第15屆中國小姐選拔大賽總決賽的主題係「大愛之城，芳華築夢」，廖若彤先後經旗袍服飾展示、問答等環節，嶺大說她展現到現代青年的自信同活力，又相信她對中華傳統文化的「深刻理解與優雅詮釋」令評審有深刻印象，在總決賽30多人中奪得第四名。

據報導，其實，廖若彤前年已拿到全球城市小姐選美大賽香港區冠軍，今次的中國小姐大賽則由中國國際文化傳播中心、香港青少年愛國主義教育基金會等共同主辦。她說代表香港參賽、獲取成績是難忘的學習體驗，讓她有機會同其他地區的人交流，認識不同地區文化特色。她說很榮幸用學生身分參與，可向各地展現香港青年的自信、重視文化素養同關懷社會的一面，日後希望成為連繫不同地區青年交流的橋梁，共同傳承中華文化。

