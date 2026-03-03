13歲女遭圍摑 有人疑亮玩具槍 港警拘捕操普通話5童黨

我的頻道

香港新聞組／香港3日電
近日網上瘋傳一段長2分多鐘的童黨欺凌片，涉及一名少女在香港粉嶺皇后山商場後樓梯遭3名女童黨包圍，其中兩人共掌摑女事主臉部最少10下並辱罵，另至少兩少年站在樓梯上方拍攝、吸菸，並煽動女童黨施襲，有人更一度亮出懷疑玩具槍指向少女，少女垂手背靠牆壁站立不敢反抗，全部人以普通話交談。

綜合大公、文匯報、明報報導，消息指警方留意到影片後，經調查迅速鎖定涉案童黨，2日在上水拘捕5名13至14歲男女。警方表示事發於上月25日，受襲者為一名13歲女童，臉部受傷，被送往北區醫院治理。被捕兩男童及三名女童，年齡13至14歲，當中包括一名就讀中二的14歲女童，俱涉普通襲擊。

根據該段長約2分45秒網上片段，共4名女生站在樓梯間，其中戴灰色鴨舌帽女生首先掌摑女事主臉部兩下，其後紅衫女生先後掌摑事主臉部最少八下，另一女生在旁輕拍紅衣女肩膀。兩名施襲者曾辱罵事主，事主沒還擊。另有數人站在樓梯上方，有人問「有沒有菸？」其後在吸菸；有人一度拿出玩具槍，指向樓梯下人群。

所有被捕人2日晚被扣留調查，案件交由大埔警區反三合會行動組第二隊跟進。

