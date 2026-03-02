中東航班取消 港客多花上萬港元回家

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中東局勢急劇升溫，往返杜拜 、多哈及利雅德等地航班大受衝擊。截至昨日下午5時，香港 國際機場已有12班航班取消，今日亦將再有8班取消。有在杜拜上班的港人因擔心戰爭波及而將行程推遲，更有港人額外花費上萬港元購買直航機票返家。

大公報報導，香港多班原定飛往中東的航班相繼取消。國泰航空表示，暫停往返杜拜的航班至3月5日。在杜拜工作的港人蔡女士昨日在機場辦理改簽，把行程延至3月7日，「幸好未提前回去，不然在外地遇上戰爭都不知如何應對。」她坦言，現階段以安全為首要考量，希望局勢盡快緩和。

部分經中東轉機的長途旅客同樣受影響。定居西班牙的法籍旅客Theophile原定由香港經杜拜轉機前往巴塞隆納，航班突遭取消。他表示，航空公司客服長時間未能接通，機場人員稱杜拜機場或需一周時間恢復運作，建議改搭下周航班，令其行程大幅延誤。

摩洛哥旅客Esmail原計畫經多哈轉機回國，亦因航班停飛被迫另覓繞開中東的路線。他直言，戰事令旅客失去安全感，正常出行安排被打亂。港人莫女士則原訂乘坐卡達航空商務艙經多哈返英，航班取消後，臨時購入5日凌晨直飛英國的經濟艙機票，額外支出逾萬港元。她慶幸未曾抵達中東，避免潛在風險。

旅遊業界表示，今明兩日往返中東的航線仍有停飛情況，已出發旅行團或需延遲回程。現時仍有旅行團接受報名，最早出發日期為3月中旬，但提醒旅客留意旅遊保險一般不涵蓋戰爭風險。另有旅行社稱，目前未接獲大規模退團申請。

報導稱，杜拜及多哈為重要國際轉機樞紐，一旦停航，連帶影響歐洲及非洲航線。隨著局勢未明，旅客規畫行程前宜密切留意航空公司及官方公布，審慎評估風險與替代方案，以減少不必要損失。