香港2月新盤成交急跌43% 仍連續13個月破千伙大關

香港新聞組／香港1日電
礙於農曆新年傳統例淡，2月香港一手新盤成交急跌。綜合一手成交紀錄冊及市場消息，2月一手成交量不足1400宗，較1月約2450宗急跌43%，惟仍連續13個月破千關；與此同時，億元大額成交亦由1月的26宗萎縮至10宗。

大公報報導，3月最少有12個新盤登場，市場人士認為，一手市場勢必重現小陽春，料全月新盤成交衝上3000宗，將創2024年撤辣後的3月份錄近4200宗後的兩年最旺紀錄。

發展商為「避年」將新盤銷售押後至春節後起動，2月缺乏全新盤出場，新地西沙SIERRA SEA第2B期繼續成為焦點，該盤於1月進行首輪銷售即日沽清後，2月兩度以價單形式發售繼續「一Q清枱」，全月共沽583伙，再膺2月最賣座新盤，並佔新盤總成交量逾40%。

另外，嘉華國際、會德豐地產及中國海外合資的啟德海灣，2月售出38伙，屬貨尾盤中最突出。

綜合一手成交紀錄冊資料，億元豪宅2月僅錄得10宗成交，較1月的26宗下跌62%，主要原因是受農曆新年假期影響。至於2月25日公布的財政預算案中，逾億元豪宅物業印花稅上調至6.5%，似乎未見影響，4日共錄得3宗億元大刁，分別為大埔林海山城、西半山寶峰及天御第二期。而林海山城於財政預算案當日成交，仍然繳交舊稅階4.25%，後兩者則須繳付新稅階6.5%。

市場人士表示，3月有最少12個新盤應市，當中不乏具市場焦點及規模項目，如信和置業牽頭的日出康城海瑅灣、會地旗下黃竹坑DEEP WATER SOUTH，整體市況保持熱度，料3月一手成交可望達3000宗，將是2024年3月份錄近4200宗後的兩年新高。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DEEP WATER SOUTH昨天首日開放展覽廳予預約客戶參觀，錄逾1000名參觀人次，包括有本地老牌家族、金融、醫護專業人士、家族辦公室及城中名人。

