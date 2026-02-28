香港宏志閣未受大火波及 居民盼收購：不想成「孤島」

香港大埔宏福苑發生大火慘劇中，圖左有圍網的宏志閣是唯一未受波及的大樓。中央社資料照片

香港 社會各界持續關心與支援大埔宏福苑 受災居民，有團體趁新春期間舉辦四場盆菜宴，邀請暫時居住於過渡性房屋的宏福苑居民，一同分享節日喜悅與溫情。

大公報報導，昨日在啟德過渡性房屋的盆菜宴，不少宏福苑居民帶上親友出席團聚。港府 正在部署安排居民返回宏福苑單位收拾物品，有居民表示打算取回舊照片。有宏志閣居民表示，希望宏志閣獲納入收購範圍，袁太說：「我們都剛剛退休，面對這樣的情況好迷茫。而且那麼多街坊在火災離世，我過不了心理關。希望不要讓我們成為『孤島』！」大埔宏福苑發生大火慘劇中，宏志閣是唯一未受波及的大樓。

國際獅子會中國港澳303區於昨日和今日舉辦四場新春盆菜宴，邀請約1000名暫居於啟德啟福居、元朗新田部屋、大埔善樓與樂翹樓的宏福苑居民免費出席。昨日在啟福居的盆菜宴，有約130位居民與街坊出席，氣氛溫馨。

原居住宏昌閣的孫氏夫婦與親友一起參加盆菜宴，一家人熱熱鬧鬧。孫太說，春節期間工作太忙，「今日算補上過年」，希望在盆菜宴見見舊街坊，彼此問候。對於港府將安排居民回家收拾，而宏昌閣受損毀程度較高，孫太說，已做好心理準備，家中什麼都不剩，但即使要爬樓梯上27樓，也想回去看一看，「如果有值錢的東西，還有我媽媽的遺物，都想拿回來。」

對於港府早前公布的長遠居住安排方案，孫太認為收購價可接受，希望「樓換樓」，傾向選擇九龍灣、粉嶺或啟德的資助出售房屋，認為入伙時間較早，而且當區交通較方便。她早前已到九龍灣綠置居盛緻苑、房屋協會粉嶺百和路的樂嶺軒睇樓，她說與丈夫都已退休，關注樂嶺軒的管理費是否負擔得起。

至於長遠居住安排，梁先生點讚港府提供的方案「可以拿回錢，又可以『樓換樓』」，照顧到各方面需求。他說自己在大埔區長大，親友們都在附近居住，希望長遠居所可以在新界區，有意選擇「樓換樓」認購粉嶺樂嶺軒單位。