杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

華人長者分租房間 因這疏忽租金收不到還遭勒索

香港宏志閣未受大火波及 居民盼收購：不想成「孤島」

香港新聞組／香港1日電
聽新聞
0:00 /0:00
香港大埔宏福苑發生大火慘劇中，圖左有圍網的宏志閣是唯一未受波及的大樓。中央社資料照片
香港社會各界持續關心與支援大埔宏福苑受災居民，有團體趁新春期間舉辦四場盆菜宴，邀請暫時居住於過渡性房屋的宏福苑居民，一同分享節日喜悅與溫情。

大公報報導，昨日在啟德過渡性房屋的盆菜宴，不少宏福苑居民帶上親友出席團聚。港府正在部署安排居民返回宏福苑單位收拾物品，有居民表示打算取回舊照片。有宏志閣居民表示，希望宏志閣獲納入收購範圍，袁太說：「我們都剛剛退休，面對這樣的情況好迷茫。而且那麼多街坊在火災離世，我過不了心理關。希望不要讓我們成為『孤島』！」大埔宏福苑發生大火慘劇中，宏志閣是唯一未受波及的大樓。

國際獅子會中國港澳303區於昨日和今日舉辦四場新春盆菜宴，邀請約1000名暫居於啟德啟福居、元朗新田部屋、大埔善樓與樂翹樓的宏福苑居民免費出席。昨日在啟福居的盆菜宴，有約130位居民與街坊出席，氣氛溫馨。

原居住宏昌閣的孫氏夫婦與親友一起參加盆菜宴，一家人熱熱鬧鬧。孫太說，春節期間工作太忙，「今日算補上過年」，希望在盆菜宴見見舊街坊，彼此問候。對於港府將安排居民回家收拾，而宏昌閣受損毀程度較高，孫太說，已做好心理準備，家中什麼都不剩，但即使要爬樓梯上27樓，也想回去看一看，「如果有值錢的東西，還有我媽媽的遺物，都想拿回來。」

對於港府早前公布的長遠居住安排方案，孫太認為收購價可接受，希望「樓換樓」，傾向選擇九龍灣、粉嶺或啟德的資助出售房屋，認為入伙時間較早，而且當區交通較方便。她早前已到九龍灣綠置居盛緻苑、房屋協會粉嶺百和路的樂嶺軒睇樓，她說與丈夫都已退休，關注樂嶺軒的管理費是否負擔得起。

至於長遠居住安排，梁先生點讚港府提供的方案「可以拿回錢，又可以『樓換樓』」，照顧到各方面需求。他說自己在大埔區長大，親友們都在附近居住，希望長遠居所可以在新界區，有意選擇「樓換樓」認購粉嶺樂嶺軒單位。

香港 港府 宏福苑

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
不少貼文打著「私家偵探」的旗號招攬生意。（取材自新聞坊）

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

2026-02-26 06:30

