港新財政預算教育開支占比20年新低 教局：實際不減反增

新一份財政預算案提出多項教育相關措施，涉及人工智能在教育方面的應用、北都大學城的發展和「留學香港 」品牌的推廣等，總開支預算近1120億（港元，下同，約143億美元）。

綜合大公報，文匯報報導，本年度教育支出占比約13.3%，為20年新低。教育局 局長蔡若蓮指出，主要與學齡兒童減少有關。她指出，香港人口結構變化明顯，學齡人口下跌、老齡化加劇，醫療等範疇開支增長迅速，相比之下教育資源在整體開支中的比例自然下調，但「比例下降不等於實際投放變少」。她強調政府在教育方面開支數字自香港回歸以來逐年增長。

蔡若蓮27日出席財政預算案相關措施記者會，簡介本年度財政預算案教育方面的主要措施，包括將批出100億元貸款 及三幅位於洪水橋／厦村新發展區的用地，支援北部都會區校舍建設。教育局亦推進數碼教育轉型，已預留20億元資助中小學的課程優化、教師培訓等，並推動各受資助大學共計新增27個AI相關課程。此外，大學教育資助委員會亦撥款4000萬到八間資助大學，用於宣傳留學香港品牌，參與留學香港周、展會及論壇。

蔡若蓮續指，目前幼稚園學生減少最多，而專上教育學生增加，將因應教育實際情況，靈活運用資源。

蔡若蓮表示，香港教育正處於關鍵發展階段，教育局將按預算案措施推進教育工作。在建設國際教育樞紐方面，當局將舉辦「留學香港周」，推廣「留學香港」及「遊學香港」品牌，進一步向全球宣傳香港教育優勢；亦會用好「留學香港」專班機制，結合駐海外經濟貿易辦事處加強聯動，「拼船出海」。她並提到，政府在2025至2028三年期撥款4000萬元，予八所教資會資助大學宣傳「留學香港」品牌。