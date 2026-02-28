我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

港新財政預算教育開支占比20年新低 教局：實際不減反增

香港新聞組／香港27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

新一份財政預算案提出多項教育相關措施，涉及人工智能在教育方面的應用、北都大學城的發展和「留學香港」品牌的推廣等，總開支預算近1120億（港元，下同，約143億美元）。

綜合大公報，文匯報報導，本年度教育支出占比約13.3%，為20年新低。教育局局長蔡若蓮指出，主要與學齡兒童減少有關。她指出，香港人口結構變化明顯，學齡人口下跌、老齡化加劇，醫療等範疇開支增長迅速，相比之下教育資源在整體開支中的比例自然下調，但「比例下降不等於實際投放變少」。她強調政府在教育方面開支數字自香港回歸以來逐年增長。

蔡若蓮27日出席財政預算案相關措施記者會，簡介本年度財政預算案教育方面的主要措施，包括將批出100億元貸款及三幅位於洪水橋／厦村新發展區的用地，支援北部都會區校舍建設。教育局亦推進數碼教育轉型，已預留20億元資助中小學的課程優化、教師培訓等，並推動各受資助大學共計新增27個AI相關課程。此外，大學教育資助委員會亦撥款4000萬到八間資助大學，用於宣傳留學香港品牌，參與留學香港周、展會及論壇。

蔡若蓮續指，目前幼稚園學生減少最多，而專上教育學生增加，將因應教育實際情況，靈活運用資源。

蔡若蓮表示，香港教育正處於關鍵發展階段，教育局將按預算案措施推進教育工作。在建設國際教育樞紐方面，當局將舉辦「留學香港周」，推廣「留學香港」及「遊學香港」品牌，進一步向全球宣傳香港教育優勢；亦會用好「留學香港」專班機制，結合駐海外經濟貿易辦事處加強聯動，「拼船出海」。她並提到，政府在2025至2028三年期撥款4000萬元，予八所教資會資助大學宣傳「留學香港」品牌。

世報陪您半世紀

香港 教育局 貸款

上一則

加拿大總理訪華奏效 中國停徵龍蝦等反歧視關稅

下一則

李佳琦春節回老家 每個親戚發「500元紅包」衝上熱搜

延伸閱讀

數百萬成年人重返校園…「大齡學生」成高等教育新趨勢

數百萬成年人重返校園…「大齡學生」成高等教育新趨勢
周星馳退居幕後不再演戲？ 三師兄：他在等適合的角色

周星馳退居幕後不再演戲？ 三師兄：他在等適合的角色
黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前
港擬砸數千萬港元 設知識產權學院 助企業申請專利融資

港擬砸數千萬港元 設知識產權學院 助企業申請專利融資

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋