港府擬撥外匯基金建北都 外界憂恐打開「潘多拉魔盒」動搖財政紀律

香港特區政府財政司司長陳茂波25日發表《2026-27年度財政預算案》後，在政府總部舉行財政預算案記者會。（中通社）

香港 政府擬從穩定港幣的外匯基金中轉撥1500億（港元，下同，約191.7億美元），支持有助發展中國經濟的北部都會區（北都）及其他基建項目，雖然香港官員強調已充分考慮外匯基金維持香港金融穩定的重要作用，但知情人士指出，此舉可能會開創先例，即優先考慮政治項目而非長期以來奠定該市全球地位的財政紀律。

這是1984年至今42年以來，再次動用《外匯基金條例》第八條，把資產由外匯基金轉撥政府一般收入或政府其他基金。香港01指出，2021年新冠疫情間，曾有議員問及政府是否會考慮動用外匯基金的累計盈餘來紓解民困、促進就業和刺激經濟的措施，不過香港政府當時沒有接納相關建議。

香港財政司司長陳茂波25日在記者會上說明，去年外匯基金投資收入達3300億元創新高，今次調撥共1500億元，只是收益的一半，已充分考慮外匯基金維持香港金融穩定的重要作用。他並稱，資金放在外匯基金是作為投資，投入北都基建也是投資。他強調相關安排屬一次性措施，並非常態化做法。

在26日的另一場記者會上，香港財庫局常任秘書長黎志華表示，外匯基金作用是捍衛港元和保障金融穩定，並強調這次轉撥符合政策目標。

法廣指出，有消息人士稱，外匯基金旗下有「投資組合」及「支持組合」，轉撥只影響「投資組合」，為貨幣 基礎提供支持的支持組合不變，不會影響外匯基金穩健。外匯基金總資產約4.1兆元，這次轉撥的1500億元數額，初步評估影響相對輕微。

彭博指出，雖然計畫動用的這部分占比不多，但此舉依然引發諸多擔憂。

Pantheon Macroeconomics高級中國經濟學家Kelvin Lam表示，此舉可能會「打開潘多拉魔盒」，帶來意想不到的後果。他認為，如果這種轉撥資金的做法成為常態，而制度層面又缺乏制衡機制，資金運用取決於政府在政治或財政層面的意願，「聯繫匯率 制的公信力勢必會受到衝擊。投資者或貨幣持有者遲早會對該體系失去信任，即便基金規模遠未降至其閾值。」

報導並稱，一些政府及金管局內部人士質疑該決策推進的速度，知情人士稱，相關擔憂在於，此舉可能會開創一個先例，即優先考慮政治項目而非長期以來奠定該市全球地位的財政紀律。部分人士亦對現有制衡機制是否足以支持真正充分的討論表示懷疑。

明報報導，預算案提出未來五年發行共9700億元債券，有民眾質疑政府未來難以償還發債款項，陳茂波27日出席電台節目，重申發債所得所得只用於基建投資，不會用於日常開支，有信心隨着經濟增長和投資回報，政府能夠還債。