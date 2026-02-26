港外匯基金撐北都基建 2年將注191.8億美元 短期推3地發展大學城

港府財政司司長陳茂波26日發表2025/2026財政年度財政預算案表示，為了專上教育發展，在北部都會區預留約90公頃土地，發展「北都大學教育城」，包括第三所醫學院；圖為陳茂波(右)2024年11月曾考察北部都會區。(中新社)

面對近年地價收入下滑，庫房財政承壓下，港府 決定開拓新的資金來源。新一份財政預算案建議，外匯基金於未來兩個財政年度將轉撥合共1500億元（港元，下同，約191.8億美元）至基本工程儲備基金，以支持北部都會區及其他大型基建項目。財政司司長陳茂波強調，這次撥款屬投資調配，不會影響金融穩定，而有關安排屬一次性措施，並非常態化。此外，將上調發債計畫上限至9000億元。未來5年將每年發行1600億元至2200億元的債券 。

大公、文匯報報導，陳茂波指出，現時外匯基金總資產約4.5兆元，將部分投資收益轉撥至基本工程儲備基金，無論繼續存放於外匯基金，或用作支持北都區發展均屬投資安排。相關資金並非用於港府經常開支，而是投放於基建項目，切合香港長遠發展需要。

港府消息人士指出，這次轉撥金額僅占外匯基金總資產約3.6%。轉撥主要從投資組合提取，不觸及支持組合（直接捍衛聯匯的部分），而支持組合不變，不會影響香港聯繫匯率穩健。現時外匯儲備覆蓋貨幣基礎約1.6倍，資產占負債比率維持超出105%最低要求。

另一方面，港府為滅赤及加快北都工程發展，計畫把兩個債券計畫的合共借款上限，由去年公布的7000億元提升至9000億元。未來5年，將每年發行1600億元至2200億元的債券，其中約一半用於為近年發出的短期債務再融資。日後將發行更多較長期的債券，讓現金流年期與工程項目的資金需要更匹配。

消息人士指出，上調發債計畫上限後，中期政府債務占本地生產總值（GDP）比率預計由14.4%升至19.9%，仍處於非常穩健水平，遠低於先進經濟體的1倍至2倍，參考日本為2.9倍，負債超出要求，但評級無即時風險。

除了創科及產業發展外，人才培育亦是北都發展核心動力之一。財政預算指出，有關北都大學城發展，會於短期內推出三幅位於洪水橋/厦村新發展區的土地，供教資會資助大學及應用科學大學發展校舍，並會預留100億元，以貸款 方式支援校舍建設。

消息指出，北都大學城三大部分用地會由原有的90公頃增至約100公頃，當中率先推出的洪水橋用地約5公頃會增至9公頃。

港府消息人士表示，會鼓勵大學採用公私營合作模式，善用自身儲備及市場力量進行相關建設，土地資源分配及貸款條款等相關詳情和申請細則將於短期內公布。其餘兩部分分別為牛潭尾近52公頃用地及新界北新市鎮約40公頃用地，港府將於今年發表《北都大學城概念發展綱要》，就發展模式及具體建設提出具體建議。