嶺大電訪：港僅26%父母願助子女買樓 67%盼港府多資助

置業是人生規畫其中一個重要抉擇。現代社會，如果沒有父母托舉，年輕人可以靠自己買到樓嗎？香港 嶺南大學研究生院從「家長視角」深入剖析父母對「跨代住房支援」的看法，結果發現，僅約26%的受訪父母計畫為子女提供置業資金援助；37%認為資助子女買樓不是他們的責任；67%認為港府 應提供更多資助房屋協助年輕一代置業。

大公報報導，團隊由嶺大研究生院、阿姆斯特丹大學及倫敦大學學院學者組成。團隊於2020年至2021年，隨機抽樣並以電話訪問1012名與25至35歲成年子女同住於香港的父母，又另與九位家長進行深度訪談。為全面反映不同社會經濟背景家庭的取態，受訪者涵蓋私樓及港港府資助業主及公屋租戶。結果發現，67%受訪父母認為子女未有財政能力負擔買樓自住，但僅約四分一（26%）的受訪父母計畫在未來5年內為子女提供置業財務支援。另有37%受訪父母認為，資助成年子女置業不是父母的責任。

打算為子女提供財務支援的父母中，僅約3成受訪父母表示考慮直接贈送現金協助子女置業；約半數受訪者（48%）表示計畫混合「貸款 加饋贈」的方式，而另有14%人傾向借貸。

在沒有計畫提供財務支援的受訪父母中，超過一半人（56%）選擇讓子女繼續同住，作為非財務支援的形式；31%受訪父母願意減輕子女的家用負擔；31%受訪父母願意幫忙照顧孫兒。45%認同港府未能有效協助年輕一代「獨立生活」；67%受訪父母希望港府提供更多資助房屋供應，協助子女「上車」。

有接受深入訪談的父母表示，現行公屋入息限額較低，令高學歷、從事專業工作的子女喪失申請資格，形成「高不成、低不就」的困局。他們傾向「借錢不送錢」的策略，旨在向成年子女灌輸財務責任感，並強化他們自力更生的能力。

嶺大研究生院副教授（研究）及政策研究博士課程總監劉嘉慧表示，受訪者多為51至70歲香港戰後嬰兒潮一代，大多在上世紀八十、九十年代受惠於港府的房屋政策，順利置業。世代間住屋機會不均，或有機會延遲年輕人結婚、生育等計畫，長遠將對香港的人口結構與社會流動性構成深遠影響。她建議港府扮演更積極角色，增加資助出售房屋，例如居屋、綠置居等供應，並檢討退休保障制度，減輕長者對子女家用的依賴，從而讓家庭資源能真正用於協助下一代向上流動。