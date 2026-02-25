港59%外傭被剝削法定假日 35%沒最低工資 6成不知權利

我的頻道

香港新聞組／香港25日電

香港尼泊爾家務工工會去年調查發現，79%受訪南亞裔外傭最少有一項勞工權利被剝削，其中59%受訪者稱沒獲應有法定假日。工會建議為新到港外傭和雇主強制培訓，詳細說明雙方權利和義務。

明報報導，於去年3至9月進行，80名受訪外傭來自印度、尼泊爾和孟加拉。調查發現，79%受訪外傭被剝削一項或以上勞工權利；63%受訪者被剝奪最少兩項法定權利。有59%受訪者表示，沒獲應有法定假日；42%於每周沒得到完整一天24小時休息日；35%沒獲最低工資規定的薪金。60%受訪者表示，甚少或非常不了解在港的法律權利。

據報導，調查指出，32名受訪者在港工作時被收取中介費，平均金額為1.3萬元（約1661.8美元），遠超香港、印度或尼泊爾法例規定最高限額，但截至去年10月兩年內，僅5間職業介紹所因收費過高或無牌經營而定罪。工會稱，因違法受罰的雇主和職業介紹所數量太少，無法起威懾作用。工會促請政府確保外傭各項權利獲切實保障，應審查並修改標準合約，明確規定條款條件，確保外傭享有合乎人道的待遇。

報導稱，工會又指出，在2005年簽證禁令實施前抵港的尼泊爾外傭，只要每兩年在離境前獲得新工作簽證，就可繼續在港工作，倘失去工作且無法獲新簽證，將永遠無法返港工作，令外傭寧啞忍剝削也不願爭取權利而失去工作。工會倡議取消對尼泊爾外傭的簽證禁令。

尼泊爾 工作簽證 香港

