巴拿馬接管長和2港口經營權 港府痛批自毀國家信用

記者陳湘瑾／即時報導
長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（PPC）的貨櫃碼頭。(路透)
長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（PPC）的貨櫃碼頭。(路透)

巴拿馬政府正式公布最高法院裁決，撤銷香港長江和記實業旗下子公司在巴拿馬運河兩座港口的特許經營權。長江和記表示，巴拿馬政府的相關行動屬不合法，且事前並未知會或協商，須對一切損害及損失承擔責任；香港特區政府除了向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，並指有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用。

長江和記實業有限公司今發布聲明表示，此等強行接管兩個貨櫃碼頭之行動，是巴拿馬政府過去一年以來，針對巴拿馬港口公司及其特許經營合約連串行動的最終局面。巴拿馬政府憲報23日上午刊登了巴拿馬最高法院的裁決，以及巴拿馬總統頒布之行政法令，該法令要求該國在所有相關政府機關之參與下，「佔用」巴拿馬港口公司之「所有動產」。

聲明稱，巴拿馬政府代表在未獲邀請下抵達兩個貨櫃碼頭，告知巴拿馬港口公司代表特許經營權已不再存在、巴拿馬港口公司必須終止營運，並指示公司員工將被調離巴拿馬港口公司，員工不得與公司溝通，且必須遵從政府之指示，否則將面臨刑事檢控。目前巴拿馬政府已控制兩個貨櫃碼頭。長江和記了解，兩個貨櫃碼頭之特許經營權已於23日起被迫終止。

聲明指出，該裁決、巴拿馬總統頒布之行政法令、撤銷巴拿馬港口公司之特許經營權，以及強行接管兩個貨櫃碼頭，屬不合法。巴拿馬政府此等行動，亦對兩個貨櫃碼頭之營運、衛生與安全構成嚴重風險。巴拿馬政府此前並無就有關行動知會巴拿馬港口公司，亦無與巴拿馬港口公司協商。巴拿馬政府須就其所採取之強行沒收行動而引致之一切損害及損失承擔責任。

聲明並稱，巴拿馬港口公司與長江和記將繼續就該裁決及強行接管港口之行動，以及巴拿馬港口公司之特許經營權被迫終止之事宜諮詢法律顧問意見，研究所有可行途徑，包括對巴拿馬共和國及其代理人，以及與其串通的第三方訴諸進一步的國內及國際法律程序，並就此事宜保留一切對相關方追究之權利。

據香港特區政府今天中午發布的新聞公報，香港商務及經濟發展局局長丘應樺24日向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，對巴拿馬政府相關行動破壞合約精神，表達強烈不滿和反對，並強調會堅定支持和維護香港企業在海外的合法權益。

香港特區政府發言人重申，巴拿馬最高法院早前裁定該公司經營的兩個巴拿馬港口違憲一事，完全是罔顧事實，背信棄義。相關公司已提出並啟動仲裁程序，但巴拿馬政府昨日強行接管兩個港口，嚴重損害香港企業的合法權益和違反合約精神。特區政府對此粗暴行徑予以譴責。

香港特區政府稱，敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預。香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

香港特區政府發言人強調，相關公司多年來在當地投入巨額投資和創造大量職位，有關裁決及巴拿馬政府的無理行為自毀國家信用，嚴重破壞國際貿易規則。

