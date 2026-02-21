香港律政司成立對接「十五五」預備小組 今年內完成「香港五年規劃」

律政司對接「十五五」規劃高層預備小組2月20日召開首次會議。 （取材自香港特區政府新聞處）

據新華社，香港 特區政府律政司20日宣布，成立律政司對接「十五五」規劃高層預備小組，為迎接即將公佈的國家「十五五」規劃展開籌備工作，作出更全面、精準和細緻的戰略部署，更積極發揮香港法律和爭議解決服務在國家發展中的角色。

報導稱，預備小組由律政司司長林定國和律政司副司長張國鈞分別出任組長和副組長，成員包括民事法律專員、法律政策專員、國際法律專員和律政司政務專員。

預備小組昨20日召開首次會議，討論律政司在國家「十五五」規劃下的重點發展領域、人手和資源編配等工作。待國家「十五五」規劃內容及細節出台後，預備小組便會轉為編制小組，全速推進主動對接國家「十五五」規劃的各項工作。按照特區行政長官的指示，在今年內完成對接國家「十五五」規劃的「香港五年規劃」，推動香港更好融入及服務國家發展大局。

林定國表示，香港可在國家「十五五」規劃中，爭取發揮其國際化、高水平、信譽好的法律和爭議解決服務優勢，並在培訓國際法律人才方面積極作為，主動對接國家「十五五」規劃，在國家涉外法治建設中更好發揮作用，為建設更高水平的法治中國貢獻力量。