港交所：488企業排隊上市 審核不鬆懈

去年香港 新股集資額重登世界第一，今年新股市場料保持火熱。港交所主席唐家成表示，今年以來已有24家企業在港上市，集資總額逾870億元（港幣，下同，約111.3億美元），目前仍有488家公司「排隊上市」。

綜合中央社、大公報報導，港交所在馬年首個交易日舉行開市儀式，唐家成致詞時向媒體公布了以上訊息，並強調在新股上市數量提升的同時，審核過程絕無鬆懈，並對今年新股市場持審慎樂觀態度。

他並說，去年港股的日均成交金額破紀錄地接近2500億元，而今年1月的日均成交金額已超過2780億元。

在同一場合上，財政司司長陳茂波表示，今年海外環境仍然複雜多變，波動難免，但只要香港秉持開放公平的市場環境，不斷推動市場改革，做好市場基建和發展，管理和應對各項風險，必能跨越險阻，向前邁進。

他說，科技變革正加速演變，人工智慧、生命科技，以至量子計算，正重塑經濟體的競爭力，也深刻影響股票市場的發展和估值。

港交所行政總裁陳翊庭20日在開市儀式後表示，今年以來新股集資額，已超過去年總集額的25%，冀能保持良好勢頭。

他稱，現時排隊上市的企業中，逾10間是國際公司，亦不乏新能源、人工智能 （AI ）、生物科技等公司。雖然來港上市的公司以中資企業居多，但很多屬國際級企業，不少逾一半收入來自全球各地。唐家成表示，現在內地企業在高科技實力已很強，完全和美國看齊，故很多內地的AI、機器人及藥物公司均為最受歡迎的上市公司。

談及上市改革，唐家成表示，相關改革是2018年做過同股不同權，是時候要去研究是否還合時宜？但強調最重要是守住市場的質素，任何改革都不可以影響到質素。陳翊庭表示，港交所經常就改革和業界溝通，細節會適時公布。

對於國際投資者對香港看法，陳翊庭表示，全世界對亞洲市場的關注和討論都大幅增加，就像港交所代表前往達沃斯或其他地方參加會議，受歡迎程度一次比一次高，不少人都希望了解如何投資香港、內地以及亞洲的市場。