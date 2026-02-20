沙頭角「禁區」中英街 3月擬開放非居民團進團出參觀

中英街走過百年風雨，「左邊深圳、右邊香港」的獨特格局仍然存在，沿途可見不少香港美妝、美食等專賣店。 (中新社)

港府 近年積極推動「本地遊」，去年研究容許沙頭角禁區中英街，以「團進團出」方式開放參觀。消息指出，港府最快三月容許非沙頭角居民，以「團進團出」開放參觀；推行初期每日禁區配額約200個，即兩、三團旅客。

大公報報導，政府自2022年起逐步開放沙頭角禁區，至今已有約27萬人次以旅客身份，申請禁區許可證進入沙頭角，但「禁區中的禁區」中英街基於邊境 保安角度考慮，多年來未有開放予遊客從香港 進入。

沙頭角區鄉事委員會指出，當局仍在研究措施細節，估計參觀者或須同時持有香港身份證、中英街禁區紙及回鄉證，才可進入參觀。預料初期會大受歡迎，相信日後有助帶旺當區人流和生意。有旅遊界認為假如中英街開放，旅客便能親睹歷史遺留下來的「一街兩制」特殊環境，認為旅遊界可開拓相關旅遊項目。

香港01報導，沙頭角邊境禁區的第一期及第二期開放計畫，分別於2022年6月及2024年1月實施，供個人和旅行團旅客申請邊境禁區許可證，進入沙頭角中英街以外的地方，至今已有約27萬人次以旅客身份申請禁區許可證進入沙頭角。

中英街是位於深圳鹽田與沙頭角邊境的街道，可謂「一街兩制」。上世紀內地改革開放初期，對物資的需求甚大，不少香港商人在中英街開店售賣味精、肥皂、牙膏、糖果、衣服、黃金、手錶等商品。最高記錄一天有將近10萬人次進出中英街。

後來基於保安理由，多年來只有持特定禁區許可證，並在中英街居住、生活和有工作需要的人才可以進出。