我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

沙頭角「禁區」中英街 3月擬開放非居民團進團出參觀

香港新聞組／香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中英街走過百年風雨，「左邊深圳、右邊香港」的獨特格局仍然存在，沿途可見不少香港美妝、美食等專賣店。 (中新社)
中英街走過百年風雨，「左邊深圳、右邊香港」的獨特格局仍然存在，沿途可見不少香港美妝、美食等專賣店。 (中新社)

港府近年積極推動「本地遊」，去年研究容許沙頭角禁區中英街，以「團進團出」方式開放參觀。消息指出，港府最快三月容許非沙頭角居民，以「團進團出」開放參觀；推行初期每日禁區配額約200個，即兩、三團旅客。

大公報報導，政府自2022年起逐步開放沙頭角禁區，至今已有約27萬人次以旅客身份，申請禁區許可證進入沙頭角，但「禁區中的禁區」中英街基於邊境保安角度考慮，多年來未有開放予遊客從香港進入。

沙頭角區鄉事委員會指出，當局仍在研究措施細節，估計參觀者或須同時持有香港身份證、中英街禁區紙及回鄉證，才可進入參觀。預料初期會大受歡迎，相信日後有助帶旺當區人流和生意。有旅遊界認為假如中英街開放，旅客便能親睹歷史遺留下來的「一街兩制」特殊環境，認為旅遊界可開拓相關旅遊項目。

香港01報導，沙頭角邊境禁區的第一期及第二期開放計畫，分別於2022年6月及2024年1月實施，供個人和旅行團旅客申請邊境禁區許可證，進入沙頭角中英街以外的地方，至今已有約27萬人次以旅客身份申請禁區許可證進入沙頭角。

中英街是位於深圳鹽田與沙頭角邊境的街道，可謂「一街兩制」。上世紀內地改革開放初期，對物資的需求甚大，不少香港商人在中英街開店售賣味精、肥皂、牙膏、糖果、衣服、黃金、手錶等商品。最高記錄一天有將近10萬人次進出中英街。

後來基於保安理由，多年來只有持特定禁區許可證，並在中英街居住、生活和有工作需要的人才可以進出。

世報陪您半世紀

邊境 香港 港府

上一則

高CP值新玩法 中國年輕人追捧「迴旋鏢」旅行

下一則

傳統習俗漸入歷史…年輕人找「搭子」過年 不想走親戚

延伸閱讀

港府發展局長：大專宿舍地價 不會參考住宅

港府發展局長：大專宿舍地價 不會參考住宅
黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖

黎智英遭判20年 台外交部：凸顯北京形塑寒蟬效應企圖
NBA／塞爾蒂克再度神操作 送走適應不良的西蒙斯換回佛西維奇

NBA／塞爾蒂克再度神操作 送走適應不良的西蒙斯換回佛西維奇
新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金

新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）

從上海回鄭州…女子打順風車打到大貨車 兩人關係曝光

2026-02-13 07:30

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕