鹹田灣又淪陷 春節擠進450帳篷 遊客非法生火、遍地垃圾

香港新聞組／香港20日電

繼元旦後，西貢鹹田灣再淪垃圾灣。綠色和平19日指出，18日實地考察，發現鹹田灣及西灣共有近600個帳篷，超過為官方建議數目八倍，遊客入夜後非法生火及隨地拋棄垃圾破壞環境。漁護署19日回應，稱鹹田灣及西灣的帳篷數目雖比平日增多，但整體情況可控，亦稱秩序、設施及營地衛生狀況沒有出現問題。

香港01報導，綠色和平團隊18日到西貢露營熱點實地考察，統計發現，位於西貢郊野公園範圍的鹹田灣及西灣營地，當晚分別錄得450個同135個帳篷。綠色和平相信，今次是鹹田灣有記錄以來最多帳篷數量的一晚。兩個營地屬容納超過50個營位的「大型營地」，即鹹田灣的營帳數目超出官方建議八倍。

綠色和平又指，鹹田灣同西灣日間均有職員向遊客作宣傳及呼籲，但入夜後環境破壞行為逐漸湧現，如非法生火、隨地拋棄垃圾，卻未見任何政府執法人員巡邏。到今日早上，政府為今次農曆新年旅客而新設的垃圾桶已爆滿，露營垃圾遍地。據緣色和平提供圖片，當中不少垃圾為簡體字包裝。洗手盤亦出現淤塞，廁所內外多處散落衛生用品。

綠色和平認為，事件反映當局所採取的臨時措施只是「頭痛醫頭」，無力根治郊野過度旅遊問題。

明報報導，漁護署19日於臉書發文，稱留意到有環保團體指西貢東郊野公園露營地點昨晚出現破壞環境行為，據署方現場人員現場觀察，鹹田灣及西灣的帳篷數目雖比平日增多，但整體情況可控，遊客於指定露營地點內紮營。署方又說，遊客配合部門人員工作，並無出現嚴重破壞環境行為，會繼續密切監察情況。

漁護署亦指，自農曆新年黃金周假期開始，已於西貢東熱門露營地點，包括浪茄、西灣、鹹田灣增加巡邏及派員進行宣傳教育，同時亦在營地增設垃圾收集設施及運送垃圾，並在鹹田灣公廁安排廁所事務員每日值勤。

