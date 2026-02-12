港府罰款「蘋果日報」3公司各38萬美元 擬剔除公司登記

我的頻道

香港新聞組／香港12日電
香港媒體大亨黎智英遭裁定違反國安法三項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑。（路透）
香港媒體大亨黎智英遭裁定違反國安法三項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑。（路透）

香港高等法院原訟法庭裁定「蘋果日報」相關3間公司危害國家安全罪行罪名成立及作出判刑後，保安局分別向該3間公司發出書面通知，並提交建議將該3間公司自公司登記冊中剔除。若最終除名，有關公司即成為「受禁組織」，任何人向受禁組織提供任何形式的援助等，即屬犯罪。

文匯報報導，該3間公司分別為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。保安局發言人指出，黎智英和「蘋果日報」相關3間公司被控串謀發布煽動刊物及串謀勾結國勢力共3項危害國家安全罪行，法庭已於去年12月15日裁定他們全部控罪罪名成立，並於本月9日作出判刑，上述3間相關公司各被判罰款300.45萬港元(約38.4萬美元)。

根據香港國安法第31條訂明，公司、團體等法人或者非法人組織因犯該法規定的罪行受到刑事處罰的，應責令其暫停運作或者吊銷其執照或者營業許可證。考慮到案件的所有相關情況，包括相關3間公司的定罪以及所犯罪行的嚴重性，保安局局長基於維護國家安全所需禁止該3間公司在香港運作或繼續運作，擬建議行政長官會同行政會議考慮行使「公司（清盤及雜項條文）條例」（第32章）第360C條的權力，命令公司註冊處處長將「蘋果日報」3間相關公司自公司登記冊中剔除。

若最終除名，有關公司即成為「受禁組織」，任何人從事「維護國家安全條例」第62至65條所訂明的行為，即屬犯罪，包括：以受禁組織的幹事或成員身份行事；向受禁組織提供任何形式的援助等，一經定罪，最高可處罰款1000萬元及監禁14年。

保安局局長已向該3間公司分別發出書面通知，讓其在本月25日限期之前作出書面陳述。保安局局長向行政長官會同行政會議提交相關建議時，會將3間公司提交的申述（如有）提交，供其一併考慮以決定是否作出有關命令。

報導指出，香港警務處處長周一鳴11日在年結記者會上表示，法庭已就黎智英案判刑，反映勾結外國或境外勢力危害國家安全是非常嚴重的罪行，對心懷不軌危害國家安全的人，警方會堅決依法採取一切管用措施，執法到底，一定不會手軟。

自香港國安法及「維護國家安全條例」生效後，截至去年底，警方國安處共拘捕385人，超過一半已被檢控。周一鳴表示，雖然現時環境已穩定下來，但仍有「軟對抗」、外國勢力、逃犯的「倒灌」，甚至本土恐怖主義等暗湧，因此不能鬆懈。

香港 黎智英

