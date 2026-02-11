港單一家辦增至3384間 年經濟貢獻16.2億美元 在港聘用逾萬人

港府多管齊下吸引家族辦公室來港，截至2025年底止，香港單一家辦數目達3384間，每年為經濟帶來約126億港元收益；圖為中環一帶的商業機構聚集地。(中新社)

香港 家族辦公室數量持續上升，截至2025年底單一家辦數已達3384間，較2023年底增加681間，過半數家辦的財富達到5100萬美元以上。這些公司在香港聘請約1萬名員工，單計涉及的營運開支，每年為經濟帶來約126億元(港幣，下同，約16.2億美元)收益。

綜合大公報、文匯報報導，一項研究顯示，家辦對香港金融、專業服務及相關產業的帶動作用明顯，反映高資產淨值人士對香港制度及投資環境的信心。財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港作為全球資產及財富管理樞紐，家辦持續增長，顯示政府在政策推動及制度建設方面取得成效。他指出，面對全球變局，家辦行業加速演變，更重視跨代傳承、可持續增長及多元資產配置。

許正宇指出，港府 多管齊下吸引家族辦公室來港，計畫今年上半年提交立法建議，擴大基金及單一家辦的優惠稅制投資範圍，包括貴金屬、貸款、私募債權及數字資產，並力求在2026至2028年協助逾220間家辦來港落戶或擴展業務。

投資推廣署委託德勤的《香港家族辦公室市場研究》顯示，約六成受訪家辦計畫在未來三年增加在港投資配置，香港更是唯一未出現「減持」意向的地區。然而，人才供應仍是業界關注焦點，近三成受訪者指出在港招聘合適人手需半年以上，14%甚至超過一年。

德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚指出，香港單一家辦數目年均增長約12%，相信尚未達頂峰，增長趨勢可望持續。與新加坡 相比，香港設立單一家辦無需政府審批，投資實體可投資全球資產，享受稅務優惠，且私隱性高、審查合規嚴格，便利度及彈性更優。

投資推廣署署長劉凱旋表示，海外家辦對香港高度靈活的投資環境、稅務優惠及私隱保障十分重視，加上本地IPO活躍及資金流入增加，預期將吸引更多高資產淨值人士在港成立家辦，進一步鞏固香港作為亞洲家辦樞紐的地位。

此外，香港經濟環境愈來愈好，港府於本財政年度首9個月已錄得439億港元盈餘，IPO及資產管理市場向好，1月份股市平均交易額按年升90%至2700億元，反映愈來愈多資金及經濟活動進入並留在香港，相信將吸引更多高資產淨值人士在港成立家辦。