香港多所大專院校收購物業 擴充教學、宿舍樓

香港新聞組╱香港19日電

港府推動「留學香港」品牌，非本地生人數大幅增長，導致宿位大短缺，截至2026年初，香港大專院校進占並改建商廈、酒店的情況顯著增加，多間院校近年直接斥資收購物業，用於宿舍或教學。

科大 名都酒樓教學樓

近年積極「進駐」市區商廈，主要為了擴充其在市中心的教學設施，方便商學院學生（尤其是EMBA在職人士）上課與交流。

2025年斥資3.54億(港元，以下同，約4500萬元)購入金鐘統一中心四樓「名都酒樓」全層（約3.4萬平方呎）作為教學用途，還租用觀塘TheMillennity兩層商廈當辦公及教學空間。將教學設施設商業中心，方便在職商學院學生參與課程，實現長遠部署。

港大 租金利豐國際中心

香港大學專業進修學院（HKUSpace）目前於金鐘、北角、九龍灣、荔枝角及南區等都設有校舍，其中金鐘及北角校舍均為自置物業，九龍灣校舍屬於政府物業。

原本於2006年以5000萬元購入的荔枝角美孚新六期地下至三樓九龍西分校，於2018年以3.24億元售予香港基督教播道會聯會。校方又於2023年購入及租用荔枝角道甲級商廈南商金融創新中心，合共6.8萬平方呎樓面，作為九龍西新校舍及後勤中心。2024年，HKUSpace再於九龍灣金利豐國際中心租用1萬6600平方呎面積作擴充之用。

中大 美銀中心演講廳

中大商學院市區教學中心設於中環美國銀行中心內，設有多個分層劇院式演講廳、一個多用途室及一個會議室，方便舉行小型會議以至參加者多達100人的大型活動。香港中文大學專業進修學院則在中環、尖沙咀加連威老道東海商業中心、漆咸道南、將軍澳翠林村等地都設有教學及報名中心。

理大 唯港薈教學酒店

位於九龍尖東科學館道17號的唯港薈，是理大斥資13億元設立的教學研究酒店，屬全球首間由院校全資擁有，集教學研究、服務功能於一身的酒店場所。

另外，理大香港專上學院在九龍油麻地海庭道9號設有西九龍校園。

都大 買下紅磡祥祺中心

2024年以26.5億元購入紅磡紅鸞道18號祥祺中心，總樓面面積約27.9萬平方呎，連同155個車位，呎價近9498元。

大學早前另購入蕪湖街全幢酒店，樓高16層，面積約6.6萬平方呎，10億購入作學生宿舍之用，提供255個宿位，主要供非本地生入住。

城大 明輝中心教學樓

2024年斥資8.8億元購入尖東明輝中心基座商場及辦公大樓，主要作教學用途，樓高七層，總面積約90222方呎。該院校目前在區內華懋廣場地庫設有專業進修學院，但將於2025／26年起停辦。

嶺南 M+大樓演講展覽

2023／24年校外學習中心「嶺大@西九」進駐M+大樓12及13樓，占地20000平方呎，設有多個課室、演講廳、學習室、教職員辦公室、工作室、展覽廳、師生研討空間，以及可用作舉辦社區活動及伙伴交流的活動區。嶺南大學目前於饒宗頤文化館和太子一幢商業大廈，還設有兩個校外學習中心。

教大 新進駐戲曲中心

教大於去年9月在戲曲中心設置新教學中心，中心占地超過6000平方呎，供11個課程進駐使用，包括10項碩士課程和校董培訓課程。

此外，教大另在北角長康街及將軍澳敬賢里設有教學中心。

