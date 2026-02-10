黎智英判刑同日 英放寬BNO簽證擴至第3代 5年估2.6萬人受惠

英國政府在黎智英 案判刑同日宣布，放寬英國國民（海外）護照（BNO）人士簽證計畫的申請資格，至涵蓋回歸當日未滿18歲、BNO持有人的子女可單獨申請移英，該子女更可攜同配偶及其子女赴英，即計畫涵蓋至第三代。英國當局預計，未來五年將有2.6萬人受惠及赴英。對於黎智英遭重判，維權組織形容是為香港 新聞自由釘上封棺釘。

明報報導，英方在2022年11月時曾修訂BNO移英資格，當時容許在1997年6月之後出生、父母至少一人有BNO資格的成年人單獨提出申請。今次則針對BNO持有人子女在1997年7月回歸當日未滿18歲者、現時已成年者可單獨申請。申請人須證明在1997年7月1日時未滿18歲，也須符合其他現行申請資格。

英國內政部在公報中點名引述黎智英判囚20年，指稱國安法不容異議，香港人權及自由持續惡化。內政大臣馬曼婷表示，英國會一直信守對港人的歷史承諾，自2021年BNO「5+1」計畫實施以來，已有近17萬港人赴英，因應香港的人權和自由情況持續惡化，英方決定擴大申請資格。外相顧綺慧說，新措施令過去因年齡問題錯失計畫的年輕人納入申請資格。

根據內政部數字，至今已有23萬人獲BNO簽證，當中近17萬人移居英國。根據英國早前估計，住滿五年港人在今年內可陸續申請入籍，首批預計約有9.2萬人。

中央社引述法新社報導，維權組織9日譴責香港親民主媒體大亨黎智英遭判20年徒刑，稱此判決「實質上等於死刑 」，是嚴重不公；保護記者委員會也說，這項判決是為香港新聞自由釘上最後一根棺材釘。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）在聲明中表示：「對78歲的黎智英判處嚴苛的20年徒刑，等於判他死刑。如此重的刑罰既殘酷，也極不公正。」

國際特赦組織（Amnesty International）則說，黎智英案是「香港從法治城市轉變為以恐懼統治城市又一個令人痛心的里程碑」。

總部設於美國紐約的非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）執行長金斯柏格（Jodie Ginsberg）說：「香港的法治已被徹底摧毀。9日這項令人震驚的判決，無疑是為香港新聞自由棺材釘上最後一根釘子。」

保護記者委員會亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示：「黎智英案的審判從一開始就是一場鬧劇，顯示出對香港法律的徹底藐視，而這些法律本應是為了保障新聞自由而存在。」