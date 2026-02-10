我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

黎智英判刑同日 英放寬BNO簽證擴至第3代 5年估2.6萬人受惠

香港新聞組╱香港10日電

英國政府在黎智英案判刑同日宣布，放寬英國國民（海外）護照（BNO）人士簽證計畫的申請資格，至涵蓋回歸當日未滿18歲、BNO持有人的子女可單獨申請移英，該子女更可攜同配偶及其子女赴英，即計畫涵蓋至第三代。英國當局預計，未來五年將有2.6萬人受惠及赴英。對於黎智英遭重判，維權組織形容是為香港新聞自由釘上封棺釘。

明報報導，英方在2022年11月時曾修訂BNO移英資格，當時容許在1997年6月之後出生、父母至少一人有BNO資格的成年人單獨提出申請。今次則針對BNO持有人子女在1997年7月回歸當日未滿18歲者、現時已成年者可單獨申請。申請人須證明在1997年7月1日時未滿18歲，也須符合其他現行申請資格。

英國內政部在公報中點名引述黎智英判囚20年，指稱國安法不容異議，香港人權及自由持續惡化。內政大臣馬曼婷表示，英國會一直信守對港人的歷史承諾，自2021年BNO「5+1」計畫實施以來，已有近17萬港人赴英，因應香港的人權和自由情況持續惡化，英方決定擴大申請資格。外相顧綺慧說，新措施令過去因年齡問題錯失計畫的年輕人納入申請資格。

根據內政部數字，至今已有23萬人獲BNO簽證，當中近17萬人移居英國。根據英國早前估計，住滿五年港人在今年內可陸續申請入籍，首批預計約有9.2萬人。

中央社引述法新社報導，維權組織9日譴責香港親民主媒體大亨黎智英遭判20年徒刑，稱此判決「實質上等於死刑」，是嚴重不公；保護記者委員會也說，這項判決是為香港新聞自由釘上最後一根棺材釘。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）在聲明中表示：「對78歲的黎智英判處嚴苛的20年徒刑，等於判他死刑。如此重的刑罰既殘酷，也極不公正。」

國際特赦組織（Amnesty International）則說，黎智英案是「香港從法治城市轉變為以恐懼統治城市又一個令人痛心的里程碑」。

總部設於美國紐約的非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）執行長金斯柏格（Jodie Ginsberg）說：「香港的法治已被徹底摧毀。9日這項令人震驚的判決，無疑是為香港新聞自由棺材釘上最後一根釘子。」

保護記者委員會亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示：「黎智英案的審判從一開始就是一場鬧劇，顯示出對香港法律的徹底藐視，而這些法律本應是為了保障新聞自由而存在。」

香港 黎智英 死刑

上一則

黎智英遭重判 聯合國促撤銷判決放人 英將迅速與中交涉

下一則

文玩假拍騙局／市場3500元淘來的瓷瓶 竟被估值300萬

延伸閱讀

英國促釋黎智英 中駐英使館：停止對香港事務指手畫腳

英國促釋黎智英 中駐英使館：停止對香港事務指手畫腳
黎智英遭判20年 法國學者：香港民主最後一根封棺釘

黎智英遭判20年 法國學者：香港民主最後一根封棺釘
黎智英遭重判20年 王丹：對中共不能存有幻想

黎智英遭重判20年 王丹：對中共不能存有幻想
黎智英之子爭取父親獲釋 籲英國政府積極作為

黎智英之子爭取父親獲釋 籲英國政府積極作為

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議